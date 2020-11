Netflix renueva 'Emily en París' por una temporada 2: Lily Collins seguirá en la agencia de marketing francesa un año más

A pesar de que con la pandemia se está siendo especialmente cautos con las renovaciones, esta era de esperar y así lo ha confirmado Netflix. 'Emily en París' tendrá temporada 2. Así lo ha confirmado la plataforma a través de una carta de Savoir, la agencia para la que trabaja el personaje interpretado por Lily Collins.

A pesar de las tibias críticas, por decirlo suavemente, y de haber protagonizado una controversia por cómo fomenta estereotipos en torno a los franceses, la serie debutó en octubre y, desde entonces, rara ha sido la semana en la que no se ha encontrado entre lo más popular de Netflix.

Creada por Darren Star, al que debemos 'Sexo en Nueva York', la serie cuenta la historia de una joven de estadounidense que atraviesa el Atlántico para empezar a trabajar en una prestigiosa firma de marketing de lujo de París. Allí debe compaginar su nueva vida profesional con comenzar de cero en una ciudad como la capital francesa.

Oh là là! Confirmada la segunda temporada de #EmilyEnParís con nuevos looks, más flores y más dramas con Gabriel. pic.twitter.com/71FN6xnu91 — Netflix España (@NetflixES) November 11, 2020

En el reparto de la serie están Ashley Park, Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat, Bruno Gouery, Kate Walsh, William Abadie y Arnaud Viard.

Esta renovación viene en una época en la que casi hacen más ruido las cancelaciones "retroactivas" (cof cof 'GLOW') debidas al COVID que las renovaciones en sí. De hecho hasta que no tenga fecha de estreno para esta nueva temporada yo no daría por seguro que vayamos a tener nuevos episodios de 'Emily en París'. Ni está ni la recién anunciada temporada 3 de 'The Umbrella Academy'.