Netflix renueva 'Muñeca Rusa': el "día de la marmota" de Natasha Lyonne volverá con una temporada 2

Ya cuando se estrenó la primera temporada de la excelente 'Muñeca rusa', Natasha Lyonne empezó a comentar que la historia de Nadia no terminaba tras los ocho episodios (y de hecho el plan inicial iban a ser tres temporadas). Y parece que finalmente sí que tendremos oportunidad de ver las nuevas desventuras de la protagonista ya que Netflix ha renovado la serie por una segunda temporada.

Una segunda temporada que, al igual que la primera, constará de ocho nuevos episodios. Lo que sí que no nos han contado es su fecha de estreno o en qué consistirá esta nueva entrega, pero sin duda seguiremos explorando los recovecos de la mente y la vida de Nadia (Lyonne).

Tras un discreto (sin apenas promoción) estreno en Netflix, 'Muñeca rusa' logró convertirse en uno de los primeros minifenómenos virales del año. Ese "Gotta get up", esas miradas al espejo en los comienzos del bucle temporal... es una de las series más memorables de lo que llevamos de 2019.

Si bien me alegro por la noticia de poder ver a la arrolladora Natasha Lyonne en esta nueva temporada, sí que me cuesta ver una continuación. Aquí confío en que Lyonne, Amy Poehler y Leslie Headland tengan muy claro lo que quieren contar en el futuro de la serie para no caer en lo mismo.