Número 1 de Netflix en 57 países. Este drama coreano con viajes en el tiempo y un tierno romance se ha convertido en una delicia de la plataforma

Hay quien dice que una buena forma de conquistar a alguien es a través del estómago, pero en la serie coreana de Netflix 'Bon appétit, majestad', la comida trasciende cualquier tipo de cliché romántico. En ella no solo se mezclan viajes en el tiempo y un romance de época, sino que se sitúa a la gastronomía en el centro de la narrativa, convirtiéndola en el verdadero motor de la historia. A través de platos elaborados, sabores y técnicas culinarias, la protagonista Ji-yeong conecta con el tirano de la dinastía Joseon, Lee Heon, mostrando que la cocina es capaz de traspasar los límites de las épocas y también de las clases sociales.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

El sabor de una época

La serie comienza con una impactante escena ambientada en la era Joseon, donde Ji-yeong (Im Yoon-ah) es humillada frente a la corte y amenazada por el temido rey Lee Heon (Lee Chae-Min). Pero lo que parece un drama histórico, pronto da un giro inesperado: resulta que Ji-yeong en realidad proviene del año 2025 y tras un accidente, esta chef con estrella Michelin es transportada siglos atrás, y obligada a sobrevivir en un mundo gobernado por un tirano. El único arma que tiene es su talento para la cocina. A través de los sabores, Ji-yeong desafía al poder, despierta las emociones que el rey se empeña en ocultar y convierte la comida en un lenguaje universal.

El melodrama romántico y la fantasía de la serie están presentes en cada interacción, pero el verdadero vínculo surge en la cocina. Cada episodio destaca un plato significativo, donde Ji-yeong mezcla técnicas modernas con recetas antiguas, uniendo tradición y la evolución de la cocina. Y esta fusión de lo viejo y lo nuevo refuerza la idea de que la gastronomía es un lenguaje universal, capaz de trascender el tiempo y las barreras culturales.

Aunque la tensión entre Ji-yeong y Lee Heon impulsa el arco romántico principal, los momentos donde se muestra cómo se hacen los platos son los más interesantes. La preparación, la atención a los detalles y la pasión con la que Ji-yeong cocina dan pie a una serie de escenas cargadas de emoción, donde las artes culinarias se presentan como un acto de amor, en el que cada ingrediente y cada técnica cuentan una historia que va más allá de las palabras.

Cada comida que comparten Ji-yeong y Lee Heon funciona como un puente entre ambos, donde los sabores evocan recuerdos del pasado y generan conexiones inesperadas. Y también le agregan una capa de nostalgia y ternura a la serie, de tal forma que la comida no es solo un entretenimiento, sino que también humaniza y suaviza los conflictos.

'Bon appétit, majestad' el drama clásico de las series coreanas, viajes en el tiempo y lo mejor de los culebrones, con un toque extra que desemboca en un festín de emociones y sabores. Más allá de la relación entre los protagonistas, la serie celebra la cocina como una forma de conectar y comunicar, ofreciendo a los espectadores un banquete visual y emocional.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025