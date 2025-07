La película de ciencia ficción que está arrasando en Netflix 4 años después de que se cancelase su estreno en cines

Las películas originales de Netflix suelen ser las más vistas de la plataforma, pero a menudo encontramos también títulos de catálogo que se cuelan en el Top 10 o que incluso llegan a lo más alto. Eso es lo que ha sucedido ahora con 'Infinite', una película de ciencia ficción cuyo estreno en cines se canceló hace 4 años y que en su momento se lanzó de forma directa en streaming.

Protagonizada por Mark Wahlberg, 'Infinite' cuenta la historia de Evan McCauley, quien sufre de esquizofrenia tras haber estado internado durante años por comportamiento violento. Pronto descubre que tiene una serie habilidades que nunca ha aprendido y se acuerdo de sitios en los que jamás ha estado. Eso le lleva al borde del colapso, pero un grupo acude en su rescate, haciéndole saber que todo lo que recuerda sucedió de verdad.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Qué sucedió con 'Infinite'

'Infinite' era una de las grandes apuestas de Paramount para 2021, pero el estudio decidió cancelar su estreno en cines por miedo a cómo la reticencia del público a volver en masa a las salas podría afectar a su recorrido comercial. Eso llevó a que se lanzase en Estados Unidos directamente en Paramount+, mientras que a otros países en los que ese servicio no estaba disponible, lo hizo a través de otras plataformas. En el caso español pudimos verla a través de Prime Video.

Todo eso lleva a que ser muy difícil saber si 'Infinite' fue o no un fracaso en su momento, aunque sí está claro que no gustó nada a la crítica -la comparación más habitual era con 'Matrix', pero para dejar muy mal al título que ahora nos ocupa-, ya que apenas tiene un 17% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes. Y no me extraña, porque la vi en su momento y me pareció un absoluto desastre, llevándome una gran decepción por el hecho de que tras las cámaras estuviese Antoine Fuqua.

Ahora 'Infinite' ha encontrado una nueva vida con su regreso a Netflix, donde ya estuvo disponible hace años, en multitud de países, hasta el punto de que Flixpatrol informa de que es la película número 2 mundialmente de la plataforma ahora mismo. De hecho, ha alcanzado el número 1 en 27 territorios, aunque en España por ahora no ha pasado del sexto puesto.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | "Intenté leer el guión, pero no lo entendía". Mark Wahlberg se arrepiente de haber rechazado un papel en una de las grandes sagas de ciencia ficción de la historia