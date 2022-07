El plan de Netflix con anuncios tiene un gran obstáculo: quizás no puedas ver 'Peaky Blinders' o 'Cobra Kai'

El informe de beneficios del segundo trimestre de Netflix, hecho público ayer, no solo trató el inevitable balance de usuarios: Ted Sarandos también trató el tema del futuro plan con anuncios que prepara la plataforma para ofrecer una opción más barata al consumidor.

Esta opción, con la que Netflix está trabajando con Microsoft, comenzaría a desplegarse en los primeros meses de 2023 —en lo que también llegaría a todo el mundo la subida de precio por compartir cuenta o simplemente vivir en dos sitios— tiene a día de hoy un gran obstáculo: no todo el contenido de la plataforma estará disponible.

Contenidos de Warner Bros, Paramount y Sony entre las posibles bajas

Así lo ha reconocido Ted Sarandos, que admite que están en pleno proceso de renegociar las licencias con los estudios y distribuidoras cuyo contenido tienen disponible, ya que las condiciones del contrato cambian al meter esta nueva modalidad:

«A día de hoy, la amplia mayoría de lo que la gente ve en Netflix la podemos incluir en el plan con anuncios. Hay algunas cosas que no y estamos en conversaciones de ello con los estudios, pero si lanzásemos hoy, los miembros del plan publicitario tendrán una gran experiencia. Desobstruiremos algún contenido adicional pero ciertamente no todo, pero no creo que sea un obstáculo importante para el negocio.»

Entre dichos estudios estarían entre otros Warner Bros, Sony y Paramount, según apunta el WSJ. Esto no afectaría solo a las series no originales disponibles en la plataforma (como por ejemplo 'Breaking Bad' o 'Better Call Saul') sino también las que tienen licenciada su distribución internacional ('Peaky Blinders') y otras que, aun siendo Netflix Originals cuenta con una distribuidora distinta a la compañía ('Cobra Kai' o 'Muñeca rusa', entre otros).

A falta de al menos medio año para que aterrice esta opción, parecen tener algo de margen para solventar este pequeño obstáculo. Sin embargo, la opción de tener un plan de pago, con publicidad además y sin todo el contenido no incentiva mucho.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2022