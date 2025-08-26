Si te ha gustado 'Rehén', tienes en Netflix una serie mucho mejor. Un adictivo thriller político que roza la puntuación perfecta

Hay una cosa que es de envidiar con los británicos y es que muy mal se tienen que dar las cosas para que no nos enganchen con sus thrillers y series de intriga y suspense. El último ejemplo lo tenemos en una miniserie de tan solo 5 episodios que en pocos días se encuentra entre lo más visto de Netflix a nivel mundial (número 1 en más de 40 países en lo que escribo esto).

Estoy hablando, por supuesto, de 'Rehén' que con Suranne Jones y Julie Delpy encabezando el reparto nos lleva por una conspiración de altos vuelos a la que se enfrentan la presidenta de Francia y la primera ministro del Reino Unido. Un estupendo ejemplo de cómo ejecutar una intriga política llena de giros de estos que no ves venir. Y si la has devorado, aquí te propongo otra serie que es aún mejor.

Diplomacias adictivas

La recomendación es, sin duda, 'La diplomática' (The Diplomat), que también tiene cierto sabor británico, aunque sea por ambientación. Protagonizada por Keri Russell, la serie está centrada en una, sí lo habéis averiguado, diplomática muy preparada y especializada en oriente medio cuyos planes de ir a Afganistán de próximo destino se van al garete cuando la nombran embajadora de Estados Unidos en el Reino Unido.

En lo que intenta apagar fuegos, alguno que otro provocado por su marido y ex embajador en Líbano, Hal (Rufus Sewell), se topará con toda una conspiración que amenaza con llevar al mundo al borde de una guerra devastadora. Pero no voy a adelantar acontecimientos ya que es mejor que lo veáis por vosotros mismos.

Con una puntuación de 90% en RottenTomatoes, 'La diplomática' es la típica serie que te ventilas de una sentada. Un thriller político bien ligero, de esos que casi no salen de los despachos, con diálogos rápidos y con giros y revelaciones continuas que te mantienen pegado al sillón. Lo peor de la serie está casi en que las temporadas se te hacen cortísimas debido al ritmo que llevan.

Creada por Deborah Cahn, 'La diplomática' cuenta con dos temporadas y en octubre llegará la temporada 3.

