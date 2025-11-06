La temporada 3 de ‘Nadie quiere esto’ es una realidad en Netflix. Veremos si Joanne se convierte por fin (o no al judaísmo) en la comedia romántica

Cada vez tiene menos sentido el nombre de la serie 'Nadie quiere esto' ('Nobody Wants This'), porque la serie es un éxito y acaba de ser renovada por una segunda temporada. Apenas dos semanas después del estreno de su segunda entrega, Netflix ha anunciado oficialmente la renovación de la serie a través de un simpático video en redes sociales en el que la protagonista, Kristen Bell, llama por FaceTime a sus compañeros de reparto para comunicarles la noticia.

La comedia romántica creada por Erin Foster e inspirada parcialmente en su propia vida ha conseguido consolidarse como una de las producciones más queridas del catálogo reciente de Netflix. Con un humor afilado y un tono muy tierno, la historia ha encontrado su encanto en las contradicciones de su pareja protagonista: Adam Brody, en el papel de un rabino, y Bell, como Joanne, una podcaster agnóstica que habla abiertamente sobre sexo.

Amor y contradicciones

En sus dos primeras temporadas, la serie ha girado en torno a una pregunta tan vieja como universal: ¿cómo hacer funcionar una relación entre dos personas con visiones del mundo tan distintas? Tras el compromiso de Joanne y Noah al final de la segunda temporada, el cierre de los nuevos episodios dejó más de una incógnita abierta. En una escena final especialmente emotiva, Esther (Jackie Tohn), la cuñada de Noah, ofrece a Joanne un discurso sobre identidad y fe que muchos espectadores interpretaron como el inicio de su conversión al judaísmo.

"Me encanta que Esther aparezca y sea ella quien se lo haga notar a Joanne. Para mí es muy importante poder decir estas cosas en televisión”, declaró Jackie Tohn a The Hollywood Reporter. "Es algo metarreferencial para mí y significó muchísimo".

La segunda temporada también profundizó en otras dinámicas familiares, como la amistad entre Morgan (Justine Lupe), la hermana de Joanne, y Sasha (Timothy Simons), el hermano de Noah y esposo de Esther. Y el último episodio dejó su relación en un punto ambiguo, tras la separación temporal de Sasha y Esther.

Además, los nuevos capítulos contaron con un reparto de invitados como Leighton Meester -la esposa real de Brody-, Seth Rogen -que también interpreta a un rabino—, Arian Moayed ('Succession'), Miles Fowler ('Bottoms'), Alex Karpovsky ('Girls') y Kate Berlant ('No te preocupes querida'). Al final, con su mezcla de ironía, ternura y conflictos existenciales, 'Nadie quiere esto' demuestra que, en el fondo nos convence y queremos más episodios.

