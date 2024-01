Todo el mundo se iba a borrar Netflix en 2023. Han crecido 30 millones de suscriptores en su año más polémico

Vaya año más aciago pronosticábamos para Netflix en 2023. Sobre todo cuando después del aterrizaje del plan básico sin anuncios, llegaba el poner fin a las cuentas compartidas y gran parte de los usuarios se pusieron en (lógico) pie de guerra al considerar que esto traicionaba la filosofía de la plataforma e iba a ser un clavo en su ataúd. No ha sido así.

Ya el pasado julio se veía que, a pesar de la hecatombe pronosticada, la plataforma de streaming había subido en número de cuentas de pago. Una tendencia al alza que no solo se ha confirmado sino que, además, parece que han pisado el acelerador en el último trimestre de 2023 con una subida de más de 13 millones de suscriptores.

De esta manera, según el último informe trimestral de Netflix, la plataforma ha alcanzado los 260,28 millones de miembros de pago, lo que marca un crecimiento récord del 12,8% respecto a los 230,75 millones con los que cerraron 2022. Una diferencia positiva de casi 30 millones. De esos, casi la mitad (12 millones) son en la región EMEA (Europa, Medio oriente y África), donde alcanzan las 88,81 millones de membresías.

Pisando el acelerador

Esto no quiere decir que las medidas en contra de las cuentas compartidas no se hayan materializado en una pequeña sangría de usuarios. En su momento se llegó a hablar de un millón de usuarios (que no suscriptores) menos en España, según datos de Kantar... y un aumento de apenas un 1% de miembros durante ese trimestre en la región.

Donde se han quedado algo por debajo de lo previsto (y aún así siguen con beneficios) es en el aspecto puramente financiero, concretamente en las ganancias por acción. Por otro lado, desde Netflix no se amedrentan y seguirán haciendo inversiones "a lo grande" como el reciente acuerdo de 5 mil millones de dólares con la WWE.

