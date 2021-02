Tráiler de 'DOTA: Sangre de dragón': Netflix anuncia la fecha de estreno de la serie anime que adapta el popular videojuego

Prácticamente de sorpresa, Netflix ha anunciado que estrenará el próximo 25 de marzo 'DOTA: Sangre de dragón' ('DOTA: Blood of the Dragon'), serie de anime que expandirá el mundo del videojuego fantástico de Valve. Junto con el anuncio del estreno hemos podido ver un primer teaser tráiler.

Pocos detalles, más allá de la sinopsis se nos ha desvelado sobre esta serie. Sabemos que Ashley Edward Miller será el guionista y showrunner de la misma y que está basado en 'DOTA 2', acrónimo de 'Defense of the Ancients', videojuego secuela de un popular mod creado para Warcraft III. Una arena multijugador en el que dos equipos se enfrentan y defienden a su respectivo "ancestral".

La historia girará en torno a Davion, un Caballero Dragón consagrado a exterminar los monstruos que asolan su mundo. Después de encontrarse con un ancestral y poderoso eldwurm y con Mirana, una princesa entregada a una misión secreta, Davion se ve envuelto en acontecimientos mucho más trascendentales de lo que jamás hubiera imaginado.

Netflix a por los videojuegos

El videojuego es bastante popular en el mundo de los eSports, pero eso no quiere decir que su adaptación vaya a tener mucho impacto. Sin embargo, sí que es verdad que Netflix está reforzando su departamento de animación y los videojuegos parecen una buena fuente para ello. No en vano no hace mucho pudimos ver 'Dragon's Dogma' o la próxima doble adaptación de 'Resident Evil' (en imagen real y animación).