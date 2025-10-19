Últimas días para ver en Netflix una de las mayores películas de ciencia ficción del siglo XXI. Una aventura épica de 759 millones

El catálogo de Netflix se renueva de forma constante y a veces es hasta más entretenido fijarse en qué títulos desaparecen que en cualquier otra cosa de la plataforma. A fin de cuentas, eso supone que ya no podremos ver el título en cuestión allí, siendo eso justo lo que va a pasar en breve con 'Interstellar', una de las mayores películas de ciencia ficción del siglo XXI

La famosa película de Christopher Nolan es bien conocida por un amplio sector del público, pero por si acaso merece la pena destacar que nos sitúa en un futuro distópico en el que todo apunta a que la Tierra está en las últimas. Por ello, unos astronautas emprenden una misión para buscar un nuevo hogar para la humanidad.

La película más emocional de Nolan

Uno de los aspectos más llamativos de 'Interstellar' es que se trata de la película más emocional de Nolan, un director a menudo acusado de ser un tanto frío. Aquí va más allá de lo habitual en él, contando para ello con la inestimable ayuda de un extraordinario Matthew McConaughey. Es cierto que hay mucho talento en el reparto, pero estoy convencido de que todo se vendría abajo de no ser por él.

Por lo demás, 'Interstellar' opta por una aproximación lo más realista posible al relato de ciencia ficción que propone. De hecho, Nolan tuvo que hacer un gran cambio en su plan inicial porque su asesor Kip Thorne le dijo que las leyes de la física impedían lo que quería hacer. Y aquí importa mucho que todo sea lo más verosímil posible.

Pese a que no es una de las películas mejor valoradas por la crítica de Nolan -en Rottan Tomatoes tiene un 73% de valoraciones positivas, superando así solamente a otro de sus trabajos-, el público mostró un gran entusiasmo hacia ella. Fruto de ello es que sume una recaudación mundial de 759 millones de dólares, una cifra que seguramente aún crezca más. ¿El motivo? En su paso original por salas amasó 681 millones, pero posteriores reestrenos han hecho que esa cifra aumente de forme considerable.

Si queréis ver 'Interstellar' en Netflix, la tendréis disponible allí hasta el próximo 23 de octubre.

En Espinof | Las 9 mejores películas de ciencia ficción sobre personas perdidas en el espacio

En Espinof | Todas las películas de Christopher Nolan ordenadas de peor a mejor









