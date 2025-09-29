Últimos días para ver en Netflix: una de las películas más peculiares de Viggo Mortensen y una historia sobre la adaptación y la comprensión

Estrenada en 2016, 'Captain Fantastic' es una de esas películas que combinan sensibilidad, humor y una reflexión de una forma magistral. Dirigida por Matt Ross y protagonizada por Viggo Mortensen, narra la historia de un padre que ha criado a sus seis hijos en plena naturaleza, lejos de la sociedad de consumo. Sin embargo, cuando un hecho inesperado los obliga a regresar a la civilización, todos deberán enfrentarse a las tensiones que surgen entre la libertad, la educación alternativa y las imposiciones del mundo.

Enorme dilema

Uno de los grandes aciertos de la película es cómo plantea un dilema que, en realidad, es universal: ¿qué significa realmente educar y preparar a los hijos para la vida? Plantea cómo la convivencia en la naturaleza puede otorgar conocimientos y valores poco convencionales, pero también muestra las dificultades de vivir al margen de un sistema que tarde o temprano exige adaptarse a sus reglas.

La interpretación de Viggo Mortensen es uno de los grandes pilares del filme. Con un personaje complejo y contradictorio -que le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor-, transmite tanto la fortaleza de un padre entregado como sus errores humanos. Y esa dualidad le convierte en una figura inolvidable que sostiene gran parte de la fuerza emocional de la película.

Por otro lado, la dirección de Matt Ross equilibra el drama con toques de comedia y ternura, lo que hace que la película nunca se sienta pesada, incluso cuando aborda temas profundos. Además, visualmente es una delicia, alternando paisajes naturales imponentes con escenas más íntimas y creando un contraste que refuerza el conflicto central de la historia: la vida en libertad frente a la presión de la sociedad.

Más allá de su trama, la película destaca porque logra dejar al espectador con muchas preguntas que van desde hasta qué punto debemos seguir nuestras propias convicciones o dónde está el límite entre proteger a los hijos y exponerlos a la realidad. Es esa capacidad de invitar a la reflexión y su calidez narrativa, lo que convierten a 'Captain Fantastic' en un filme imprescindible sobre la importancia de la adaptación y la comprensión.

Por cierto, como detalle curioso para los más atentos, la camisa que utiliza Viggo Mortensen en ‘Captain Fantastic’ no está elegida al azar, sino que se trata de la misma prenda que llevó 25 años antes en la película ‘Extraño vínculo de sangre’ (1991), lo que añade un curioso punto en común entre ambos filmes y la trayectoria del actor.

Si aún no la has visto o quieres volver a disfrutarla, será mejor aprovechar, porque desaparecerá del catálogo de Netflix el 10 de octubre.

