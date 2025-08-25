Hoy en TV, la impresionante película de ciencia ficción y aventuras de 150 millones de Peter Jackson que fracasó injustamente

Es una extraña sensación la que produce el hecho de que Peter Jackson haya significado tanto para el cine blockbuster de este siglo gracias a sus pasos por la Tierra Media, y al mismo tiempo ese periodo se sienta tan lejano. Aún así, hizo por entregarnos otra saga de fantasía diferente y con potencial asombroso en una película como ‘Mortal Engines’.

Cuando la ciudad te devora literalmente

Él y sus co-guionistas habituales escriben la adaptación de la novela distópica y young adult que aquí dirige Christian Rivers, artesano de efectos especiales de confianza de los neozelandeses. Una ambiciosa película de ciencia ficción y aventuras cuyo coste se elevó a los 150 millones de dólares y que hoy se va a poder ver en televisión a través de Paramount a partir de las 22 horas de la noche (y en streaming a través de Amazon Prime Video).

La civilización colapsó hace miles de años, y ahora el mundo se ha dado a la tecnología pero también a la barbarie organizándose en una serie de ciudades que se trasladan de un lado a otro sobre ruedas y motores, devorándose mutuamente con el objetivo de absorber recursos. En una de estas urbes, una joven de los escalafones sociales bajos trama un golpe de impacto contra la aristocracia gobernante.

Todo forma una algarabía exagerada, pero al mismo tiempo disfrutona en su capacidad trotona. El sentido de la aventura con la que Jackson impregna la película luego está bien ejecutado en materia visual a través de diseños y efectos mastodónticos. Quizá de las películas que mejor entendieron el camino del espectáculo que ‘Avatar’ estuvo marcando hace años.

Es más fácil pasarle sus tics de young adult cuando es capaz de volcar tantas ideas alocadas pero fabulosas por minuto sin que el vehículo acabe dando vueltas de campana. Sin embargo, no todo el mundo estuvo por la labor de comprarle la mastodóntica franquicia que quería montar, fracasando en taquilla de manera notoria y dejándola como una puntual proposición esperando a que haya gente dispuesta a darle una oportunidad.

