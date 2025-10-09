Hoy en TV, una de las mejores y más injustamente maltratadas películas de acción de Zack Snyder

Llamarle un genio incomprendido igual es pasarse de la raya, pero sí que es cierto que la conversación alrededor del cine de Zack Snyder no ha sido justa, y ha caído en una mayor literalidad de interpretación de la que acusan al autor. Nada lo representa mejor que cómo se ha recibido algo como ‘Sucker Punch’.

Army of me

Vilipendiada al extremo, este desmadre de acción y fantasía es uno de los mejores trabajos que ha hecho Snyder. Tan disparatada como eficaz espejo contra la clase de mentalidad tóxica que, irónicamente, se ha ido forjando entre los fans enajenados del director, la película se va a poder ver en televisión a través de Veo7 a partir de las 22 horas.

Ingresada en una institución psiquiátrica después de defenderse violentamente de su padrastro, que pretendía abusar de ella, Babydoll intenta hacerse a la nueva realidad que les espera. Sin embargo, ante el aterrador ambiente de la institución que la amenaza a ella y al resto de chicas internadas, planea una fuga que diseña a través de su imaginación.

Las secuencias de fantasía son pura abstracción de la protagonista, interpretada por Emily Browning, para disociarse de los abusos infligidos y también de los actos que tiene que acometer para llevar a cabo el plan de liberación. ¿Una representación exagerada e increíblemente literal? Efectivamente, pero incluso desde ahí Snyder es capaz de convertirlo en diversión con habilidad de ser pertinente.

La hipertrofia visual y narrativa acaba funcionando increíblemente bien este cruce imposible de ‘Alicia en el país de las maravillas’, ‘Moulin Rouge’, ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’ y ‘Showgirls’. La mala leche se termina cruzando con su exuberancia habitual para crear un curioso artefacto de carácter woke, aunque sea desde lo más superficial.

Al más puro estilo Verhoeven, la película no fue realmente apreciada por esas intenciones e incluso se tachó de misógina (probablemente antes de verla). Pero Snyder no podría tener más apreciación por sus personajes y más rechazo por los mecanismos de control armados por un ejército de maromos, haciendo un adecuado uso de la perspectiva subjetiva y la algarabía para crear su película más única. Sólo tiene una idea, pero martillea bien con ella.

