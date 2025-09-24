Hoy en TV, uno de los fracasos comerciales injustos en la imprescindible carrera de Clint Eastwood como director

La prolífica carrera de Clint Eastwood como cineasta muestra cómo no ha tenido que anclarse al éxito comercial o la conexión contrastante con el público para producirse. No suele hacer películas caras, así que rara vez se topa con el fracaso. Pero aun así es terrible toparse que una de sus grandes cintas, ‘Medianoche en el jardín del bien y el mal’, no recibió la atención que merecía.

Un crimen pasional

Un fracaso comercial en su momento, oscurecida por esa etapa donde Eastwood retomó su faceta como estrella de thrillers de acción, este exquisito drama toma inspiración de una novela true crime con cierta aclamación. John Cusack y Kevin Spacey son los protagonistas en esta historia que se va a poder ver hoy en televisión a través de Veo7 a partir de las 22 horas.

Para cumplir con un encargo, el escritor John Kelso se dirige a la región de Savannah para seguir al querido y rico empresario Jim Williams, con el que confraterniza en una fiesta navideña. Pero un día Williams es acusado de haber asesinado al que se supone su joven amante, una tragedia que desvelará muchos detalles ocultos de la historia de este hombre.

Eastwood exhibe aquí de nuevo un gusto exquisito para desarrollar melodrama que inicialmente disfraza de tensión de thriller, en este caso con los momentos donde se ve el crimen que se lleva la vida del personaje de Jude Law. Tomando estructura de investigación y casi de drama judicial, ofrece la base para que el espectador medio pueda entrar en la historia.

A favor del cineasta, no quiere esquivar aspectos más excéntricos de la historia, como la vida y cultura drag que se da en la ciudad. Evitando ridiculizarlos, encuentra la humanidad de estos personajes a través de observaciones pacientes, así como textura dramática reposada poseedora de una artesanía estupenda.

Es una manera también de decir que es una película paciente, con Eastwood desarrollando un estilo que le lleva a explorar lo humano en todas sus aristas por encima de propulsar con ritmo la narrativa y el argumento. Esto hace de esta una de las películas más largas de su carrera, pero cuando está realizada con tanto gusto uno quiere dejarse llevar en este mundo durante todo el tiempo posible.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming