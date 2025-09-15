Chloé Zhao arrasa en el Festival de Toronto y se convierte en la primera cineasta de la historia en llevarse dos People's Choice

Con la temporada de premios 2025-2026 en plena ebullición gracias a los recién entregados Emmy, vamos a alejar nuestra mirada de los galardones de la televisión para llevarla hasta Canadá, donde la última edición del Festival Internacional de Cine de Toronto —TIFF para los amigos—acaba de tocar a su fin tras dos semanas de cine en vena y, por supuesto, después de anunciar un palmarés que este año ha traído un récord bajo el brazo.

Zhao, a pares

Este lo ha marcado Chloé Zhao, que se ha convertido en la primera cineasta en llevarse dos preciados People's Choice Awards gracias a 'Hammet', su último largometraje, en el que adapta la novela de Maggie O'Farrell para contarnos la historia de la esposa de William Shakespeare y su batalla para superar la pérdida de su hijo.

Como digo, 'Hammet' marca el segundo Premio del Público en Toronto para una Zhao que ya lo rascó en 2020 con la, a mi juicio, hinchadísima 'Nomadland', cinta que le sirvió para alzar el preciado Oscar a la mejor dirección y a la mejor película, y presidió un palmarés en el que 'The Road Between Us: The Ultimate Rescue' se llevó un controvertido premio al mejor documental. El motivo no es otro que su contenido, que sigue al general retirado Noam Tibon en su viaje para rescatar a su hijo y su familia del ataque terrorista de Hamas perpretrado el 7 de octubre de 2023.

Otro nombre familiar que encontramos en la lista de premiados es el de Park Chan-wook, que se llevó el International People's Choice Award por su esperadísima y no menos celebrada 'No Other Choice', que aquí podremos ver en el Festival de Sitges. El título triunfador en la sección Midnight Madness fue 'Nirvanna the Band the Show the Movie' de Matt Johnson y su disparatada comedia con viajes en el tiempo.

A continuación os dejo con el palmarés completo de un certamen que, por norma general, suele dejar bastantes pistas de lo que está por venir en las principales citas de la temporada de premios.

People’s Choice Award: “Hamnet” (Chloé Zhao)

“Hamnet” (Chloé Zhao) People’s Choice Documentary Award: “The Road Between Us: The Ultimate Rescue” (Barry Avrich)

“The Road Between Us: The Ultimate Rescue” (Barry Avrich) People’s Choice Midnight Madness Award: “Nirvanna the Band the Show the Movie” (Matt Johnson)

“Nirvanna the Band the Show the Movie” (Matt Johnson) International People’s Choice Award: “No Other Choice” (Park Chan-wook)

“No Other Choice” (Park Chan-wook) Platform Prize: “To the Victory!” (Valentyn Vasyanovych)

“To the Victory!” (Valentyn Vasyanovych) Best Canadian Feature Film: “Wrong Husband” (Zacharias Kunuk)

“Wrong Husband” (Zacharias Kunuk) Best Canadian Discovery Award: “Blue Heron” (Sophy Romvari)

“Blue Heron” (Sophy Romvari) Short Cuts Award for Best International Short Film: “Talk Me” (Joecar Hanna)

“Talk Me” (Joecar Hanna) Short Cuts Award for Best Canadian Short Film: “The Girl Who Cried Pearls” (Chris Lavis, Maciek Szczerbowski)

“The Girl Who Cried Pearls” (Chris Lavis, Maciek Szczerbowski) Short Cuts Award for Best Animated Film: “To the Woods” (Agnès Patron)

“To the Woods” (Agnès Patron) Vimeo Staff Pick: “I Fear Blue Skies” (Salar Pashtoonyar)

“I Fear Blue Skies” (Salar Pashtoonyar) NETPAC: “In Search of the Sky” (Jitank Singh Gurjar)

“In Search of the Sky” (Jitank Singh Gurjar) International Critics’ Prize (FIPRESCI Prize) Dedicated to Emerging Filmmaker: “Forastera” (Lucía Aleñar Iglesias)

Vía | Indiewire

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025