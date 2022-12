Los cines se hunden: 'Black Panther: Wakanda Forever' no evita que la taquilla caiga por tercer mes consecutivo respecto a 2021

En lo que respecta a las salas de cine españolas, los dos últimos meses han sido, cuanto menos, decepcionantes. Septiembre cerró con un 12,25% menos de recaudación que en 2021, octubre descendió casi un 6% respecto a su homólogo del año pasado y, desgraciadamente, noviembre ha continuado con esta tendencia negativa con una caída del 8,96% frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Cuesta abajo y, esperemos, con frenos

Durante los 30 días analizados, 3,85 millones de espectadores visitaron sus cines de cabecera para dejar una recaudación total de 24,7 millones de euros en taquilla; cifras notablemente inferiores a las de noviembre de 2021, cuando se cosecharon 27,1 millones de euros a través de 4,3 millones de entradas vendidas.

Resulta sorprendente que el lanzamiento de 'Black Panther: Wakanda Forever' no haya sido capaz de impulsar un box office nacional que ha coronado con 5,89 millones de euros desde su debut el día 11, siendo el único de los dos estrenos del mes que se ha colado en el Top 5 con lo más visto.

El segundo ha sido 'As bestas' de Rodrigo Sorogoyen, también estrenado el viernes 11, que ha ocupado el cuarto puesto con 1,76 millones de euros. La segunda, tercera y quinta posición la han ocupado retales de octubre; concretamente 'El cuarto pasajero' con 2,7 millones, 'Black Adam' con 2,3 millones y 'Los renglones torcidos de Dios' con 1,3 millones de euros.

En lo que respecta a la cuota de mercado por distribuidoras, Walt Disney se ha llevado la mayor parte del pastel con un 28,76% gracias a una 'Black Panther: Wakanda Forever' que no ha impedido una caída de un 34,7% para la compañía respecto a 2021. Sony y Warner Bros han obtenido la plata y el bronce respectivamente con un 16,2 y un 15,58% de cuota, siendo esta última la única que ha crecido en un 179%.

Puede que este mes de diciembre permita a las salas de cine cerrar 2022 con una sonrisa en la cara. Aunque el mundial de Catar no ayude en absoluto, los estrenos de 'Avatar: El sentido del agua', 'El gato con botas' y 'I Wanna Dance with Somebody' podrían salvar la papeleta sobre la bocina y calentar un 2023 en el que no va a faltar el buen cine.