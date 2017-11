"¿De qué te ríes?": el director de 'Déjame salir' critica que la película se esté catalogando como comedia

El cómico Jordan Haworth Peele, conocido en primera instancia por ser la mitad del dúo conocido artísticamente como Key & Peele, nos dejó a muchos boquiabiertos y fascinados con su brillante debut en la dirección 'Déjame salir' —'Get Out'—: un éxito rotundo de la factoría Blumhouse que supo compaginar su cariz de entretenimiento de primera categoría con un fuerte contenido social enfocado sobre el racismo que ha padecido y padece el pueblo afroamericano.

Junto a las múltiples alabanzas por parte de la crítica, y el respaldo de un público resultante en unos beneficios de más de 250 millones de dólares, fueron muchas las voces que la alzaron como una inusitada y firme contendiente en la temporada de premios. Pues bien, ese momento ha llegado no exento de controversia, ya que 'Déjame salir' competirá en los Globos de Oro dentro de la categoría de mejor comedia o musical; algo frente a lo que el propio Peele ha reaccionado con el siguiente tuit.

‘Get Out’ is a documentary.

"'Déjame salir' es un documental."

Más allá del no tan irónico mensaje en la red social del pájaro azul, el director ha hablado sobre el tema durante un evento dedicado a la película en Nueva York tocando, entre otras cosas, temas como la naturaleza del largometraje y su posible etiquetado dentro de un género.

"El problema radica en que no es una película que podamos encasillar dentro de un género. Originariamente la planteé como una película de terror, y terminé enseñándosela a la gente para escuchar que ni tan siquiera transmitía sensación de terror. Existe en este mundo de thriller, así que es un thriller social."

Peele, que no fue consultado en la decisión de Universal de registrar 'Déjame salir' como comedia en la Hollywood Foreign Press Association, se ha mostrado así de firme a la hora de desacreditarla, explorando además las muchas capas, tonos y sensibilidades que hacen a la cinta tan redonda como única en su especie.

"Los temas que trata la película no son divertidos. Mucha gente negra ha venido y me ha dicho, 'tío, esta es la película de la que habíamos estado hablando durante una temporada y tú la has hecho'. Eso es algo muy fuerte. La controversia viene por poner algo así en una caja más pequeña de lo que merece. Creo que el problema aquí es que la película subvierte la idea de todos los géneros. Llámalo como quieras, pero la película es un reflejo de mi verdad, mi experiencia, las experiencias de mucha gente negra y minorías. Cualquier conversación que limite lo que puede ser implica encasillarla y meterla en una caja."