Ésta es la escena eliminada de 'El club de los cinco' que nadie había visto en tres décadas

'El club de los cinco' (The Breakfast Club, 1985) sigue siendo una película de referencia para el cine adolescente actual. De ser un modelo para el desarrollo del género posterior, a ser un objeto de homenajes y referencias directas en películas desde 'The Faculty' (1998) a nuevos aportes como 'Jumanji: Bienvenidos a la Jungla' (Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017). Ahora ha surgido la posibilidad ver en línea una escena eliminada de la película después de 33 años desde su estreno.

La escena eliminada ha sido compartida por Vulture, y presenta un pequeño momento en los baños entre Claire (Molly Ringwald) y Allison (Ally Sheedy), en el que la primera intenta crear un pequeño vínculo con la freak del grupo. El momento es bastante incómodo puesto que discuten los hábitos alimentarios de Allison.

En sus personajes Claire reprueba la higiene de Alisson, por estar comiendo patatas fritas cerca del retrete, cuando ve que esta ni se molesta en contestarle se excusa diciendo “solo estaba reaccionando a algo que considero un poco fuera de lo común". Pero Allison zanja el tema sacando una patata del lavabo del baño y metiéndosela en la boca sin ningún tipo de escrúpulo.

Hoy, 2 de enero, la película tiene una nueva edición de Criterion Collection que contendrá 50 minutos de escenas eliminadas o extendidas que nunca se habían mostrado, que ofrece muchas ideas interesantes sobre la película y ángulos que no se habían considerado para sus personajes. Puedes consultar los contenidos extra de a edición en su página oficial, y a continuación tienes la escena completa: