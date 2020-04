Harry Potter at Home: la web para niños y fans donde J.K. Rowling lanza un hechizo contra el aburrimiento durante la cuarentena

Cualquier forma de entretenimiento se agradece durante esta cuarentena por el coronavirus, desde recomendaciones de películas o series hasta tronchantes vídeos que aparecen online. La última en sumarse a la causa ha sido la escritora J.K. Rowling con el lanzamiento de la web Harry Potter at Home.

Rowling pretende lanzar así un hechizo contra el aburrimiento tanto para aquellos que se acerquen por primera vez a su ya mítica franquicia como para los fans más veteranos. En ella encontraremos desde tutoriales en vídeo -ponen como ejemplo uno para aprender a dibujar un escarbato- hasta puzles, cuestionarios o artículos divertidos para leer.

El público principal de Harry Potter at Home son los más pequeños de la casa, pero también está orientado a profesores y padres para ayudar a guiar a sus hijos y que la web sirve para entretener pero también para aprender. Por lo pronto para mejorar en inglés para aquellos que no lo tengan como lengua materna.

Parents, teachers and carers working to keep children amused and interested while we’re on lockdown might need a bit of magic, so I’m delighted to launch https://t.co/cPg0dZpexB pic.twitter.com/i0ZjTplVoU