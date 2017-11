'Rogue One' en 3D, serie completa de 'Águila roja' y muñecos de 'Liga de la Justicia' en nuestro Cazando Gangas

Una semana más llega a su fin y los domingos son el día idóneo para darnos un capricho en alguna tienda online. Tenemos más tiempo y ganas de algo que nos motive para volver a la rutina diaria mañana y en Espinof no íbamos a faltar a nuestra ya habitual cita con las mejores ofertas sobre el mundo del cine y la televisión en nuestro Cazando Gangas.

El menú de esta semana incluye, entre otros, 'Rogue One: Una historia de Star Wars' en bluray y 3D, la colección Legacy de 'Frankenstein', las series completas de 'Águila roja' y 'Friends', muñecos de 'Liga de la Justicia' ('Justice League') y una taza de 'La bella y la bestia' ('Beauty and the Beast'.

'Rogue One: Una historia de Star Wars' en blu-ray y 3D : una buena oportunidad para hacerse con el spin-off dirigido por Gareth Edwards en alta definición, incluyendo además la versión en 3D de la misma: 14,95 euros

'Godzilla' en blu-ray y 3D : hoy toca doblete de Gareth Edwards, pues también os traigo su reivindicable acercamiento al mítico monstruo asiático y aquí tb. podréis conseguir su versión en 3D: 9,95 euros

'Cars 2' en blu-ray y 3D : sigo creyendo que es la peor película de Pixar, pero la saga tiene muchos fans y luego están los completistas que simplemente querrán tener todo lo hecho por el estudio y por este precio tampoco duele comprarla: 4,37 euros

'Ida' en blu-ray : la obra de Pawel Pawlikowski que se llevó para casa el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en alta definición y aun precio de lo más atractivo: 7,64 euros

'Frankenstein' colección Legacy en blu-ray: solamente las dos primeras incluyen doblaje al español, pero el resto sí que tienen al menos subtítulos. Un pack imprescindible para los amantes del cine de terror clásico que incluye 'Frankenstein', 'La novia de Frankenstein' y seis títulos más: 25,09 euros

Serie completa de 'Águila roja' en dvd : nunca entendí su éxito, pero es obvio que no le faltan seguidores a la serie emitida por La 1 y ahora tenéis una buena oportunidad para haceros con ella con un descuento del 34%: 98,63 euros

Serie completa de 'Friends' en blu-ray : un pack que no me cansaré de recomendar por aquí siempre que haya una oferta jugosa como la que nos ocupa: 52,27 euros

'Serie completa de 'Bates Motel' en dvd : no sale a la venta hasta diciembre, pero aquí traigo una buena oferta para los ansiosos que quieran tenerla el mismo día que salga a la venta: 44,78 euros

Serie completa de 'Los misterios de Laura' en blu-ray : RTVE no trató demasiado bien a la serie protagonizada por María Pujalte, por lo que si queréis verla completa y a vuestro ritmo quizá os interese esta oferta: 45,06 euros https://www.amazon.es/misterios-Laura-Serie-Completa-Blu-ray/dp/B00JQN4HGA/

Serie completa de 'El ala oeste de la Casa Blanca' en dvd: una de las mejores series de la historia, sobre todo durante sus cuatro primeras temporadas, así de sencillo: 65,50 euros