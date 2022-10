'She-Hulk': quién es Skaar, el hijo de Hulk que debutó en un 'What if...' y que abre un nuevo capítulo para las aventuras del superhéroe de Marvel

La obra maestra absoluta que ha sido el último episodio de 'She-Hulk: Abogada Hulka' nos trajo algún que otro giro y la introducción de un personaje nuevo en la familia de los colosos esmeraldas: Skaar, el hijo de Hulk.

Algo que viene a resolver (aunque no del todo), uno de los hilos sueltos que nos dejaron los primeros episodios de 'She-Hulk'. Concretamente, el segundo episodio nos mostró al personaje de Mark Ruffalo viajando en una nave espacial rumbo a Sakaar, planeta que ya vimos en 'Thor: Ragnarok' y en el que acabó Hulk estrellado y convertido en el gladiador supremo.

Los detalles sobre este viaje son muy escuetos, pero parece claro que será tema de una futura película (o ¿nueva temporada/serie?) protagonizada por Bruce Banner. De hecho, hay algún que otro "untitled Marvel film" en el calendario de estrenos de Disney en el que esto se podría explorar. Pero, exactamente, ¿de dónde viene Skaar?

Guerra mundial Hulk

Skaar debutó en un 'What If...', la antología de historias alternativas de Marvel. Concretamente, Greg Pak y Leonard Kirk reimaginaban el final de 'Planet Hulk', la magnífica saga en la que vemos cómo Hulk sobrevive como gladiador en Sakaar.

En el final "canónico", Hulk es coronado como rey, pero la nave en la que llegó al planeta explota llevándose por delante a la capital y la vida de su esposa, Caiera. Esto enfurecería al héroe quien iría a la Tierra declarando la 'World War Hulk'. La versión alternativa planteaba que fuese Hulk quien muriese, salvando de la explosión a Caiera. En el final del cómic saldría Skaar, ensombrecido.

Si bien debutó en una historia alternativa, Pak ya tenía pensada su aparición en la Tierra-616, la principal de los cómics. Concretamente en el 'World War Hulk' 5, dibujado por John Romita Jr. Así, descubriríamos que la explosión en Sakaar no destruyó el capullo del que poco después surgiría Skaar ya como "adolescente". Tras algunas andanzas en su planeta, sería enviado a la Tierra.

Skaar posee un aspecto parecido al de su padre, con quien comparte superfuerza, resistencia, su factor de curación, etc. Además, el chaval también heredó el Antiguo poder de su madre, una habilidad que le permite controlar la tierra, la roca e incluso la lava.

Como ya sabéis, el Universo Cinemático Marvel es bastante distinto al de los cómics en cómo se han ido desarrollando las historias de los héroes. De hecho, la presencia en Sakaar de Hulk en 'Thor: Ragnarok' tiene poco que ver a pesar de un par de elementos comunes. Esto provoca que tengamos un poco de lienzo en blanco a la hora de desarrollar el origen de Skaar.

Lo que no sabemos es cómo regresará este personaje ya que, de momento, no hay confirmaciones oficiales ni de películas protagonizadas por Hulk (se espera mucho un 'Planet Hulk' y un 'World War Hulk') ni de una segunda temporada de 'She-Hulk'. Teniendo en cuenta que K.E.V.I.N. no da puntada sin hilo, seguramente no tardaremos en saberlo.