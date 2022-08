Las Hulkas de los años 90: la película y la serie nunca hechas de Marvel

La nueva serie de Marvel, 'She-Hulk: abogada Hulka' ya está disponible en Disney+ y, aunque parece que todo viene de la mente pensante de Kevin Feige y compañía, ya hubo intentos de adaptación en los años 90 de la superheroína esmeralda. Uno de ellos iba a ser protagonizada por Brigitte Nielsen y nunca vio la luz.

Los años noventa fueron, por decirlo suavemente, una época muy convulsa para Marvel. Si bien comenzaron inmejorablemente con una salida espléndida en bolsa en el verano de 1991, en los meses sucesivos se empezó a forjar una tormenta perfecta que llevó a la editorial a la bancarrota a mediados de la década.

Buscando la "Disney" de Marvel

Y esto no solo por parte del departamento de cómics y la desbandada de estrellas. Stan Lee llevaba un tiempo (varias décadas de hecho) persiguiendo la gran oportunidad de llevar sus historias al cine y, a pesar de que ya se hablaba del Spiderman de James Cameron, ninguno de los proyectos parecían llegar a buen puerto y, los pocos que lo hacían no tenían ni la calidad ni el recibimiento deseable.

Pero hubo un rayo de luz: a finales de los ochenta Ronald Perelman, que también tenía sus acciones en Marvel, se hizo con el control de New World, la productora fundada por Roger Corman, con el ambicioso plan de «crear una mini-Disney en términos de propiedad intelectual, sobre la base de los personajes de Marvel». Claro, no salió bien.

En Cannes, la productora anunció planes para una secuela de 'Vengador' ('The Punisher') y una adaptación de Hulka. Meses después, Perelman vendió gran parte de las operaciones de la empresa a Sony y otras compañías, con algunas cosas quedándose en la cuneta. Sin embargo, él siguió empeñado en sacar la nueva gran adaptación de la editorial.

El caso de Hulka, por ejemplo, fue curioso ya que no hubo solo uno sino al menos tres intentos por adaptar al personaje durante esos años. Y, al igual que la creación del personaje, la serie de Hulk de los años 70 tuvo bastante que ver.

La Hulka dorada

El primero fue en 'La muerte de la Masa' ('Death of the Incredible Hulk'), película que cerraba la historia del Dr. Banner (Bill Bixby) y en el que los planes originales daban cierto protagonismo a su contrapartida femenina. Finalmente, la aparición de Jennifer Walters se descartó por razones desconocidas.

Sin embargo, el año siguiente se desarrolló el piloto de una serie con parte del equipo de la ficción original e impulsado por el propio Bill Bixby. Jill Sherman Donner escribió un piloto titulado 'Metamorfosis' en la que una asistente del fiscal se topa de vacaciones con Banner, quien habría fingido su propia muerte. Tras ser disparada, el científico salvará su vida.

Aquí tendríamos varias diferencias con los cómics: primero, que no serían familiares (y de hecho hay ligoteos por aquí); segundo, que Hulka no conservaría la inteligencia de Jen y, tercero, no tendríamos a una coloso esmeralda... sino que la piel del monstruo sería dorada. En palabras de Sherman:

«La hice dorada en vez de verde porque el verde no es bonito. Cambiar su color de piel la hizo parece más femenina, bella y diferente que solo en verde.»

Para el papel de Hulka (parecido a con Lou Ferrigno en la original), contrataron a la jugadora de voleibol Gabrielle Reece. Parte del fracaso del piloto fue que ABC nunca estuvo convencida del reparto. La intérprete de Jennifer, Mitzki Kapture ('Los vigilantes de la playa') no les parecía una actriz lo suficientemente conocida para que el proyecto saliese adelante y finalmente lo cancelaron.

Red Sonja Hulka

La muerte de Bill Bixby pareció sentenciar de una vez por todas todo intento de llevar a Hulka a la pantalla, pero New World volvió a intentarlo, esta vez como película en 1994. Nuevamente no llegó a buen puerto y de dicha cinta solo existen un par de imágenes para captar inversores, puesto que no hay constancia de que se llegara a rodar un solo fotograma.

De lo poco que se sabe de esta película era que la iba a protagonizar Brigitte Nielsen, la icónica Red Sonja de los ochenta. En la dirección se encontraría el director de serie B Larry Cohen sobre un libreto de Carl Gottlieb ('Tiburón'). Aunque ha habido ciertas especulaciones, nunca llegó a trascender el argumento de esta adaptación perdida.

Esto se convirtió en un fracaso más en el preocupante historial de Marvel, cuyas últimas balas de producciones externas consisteron en 'Los 4 Fantásticos' y 'Generación X'. Perelman declaró la bancarrota en 1996 y Marvel estuvo a punto de desaparecer para siempre.

Sin embargo, una de las últimas jugadas como hombre de negocios de Perelman supuso un pequeño colchón del que renacer: parte del dinero que generaba New World como parte de Fox News caía en manos de Avi Arad, quien había fundado Marvel Studios y tenía el propósito de iniciar una era de coproducciones que un par de años después inauguraría con 'Blade'. Pero eso es otra historia.