"Las tramas apestan. Son sencillamente terribles": la montadora de la trilogía original de 'Star Wars', carga duramente contra las secuelas y precuelas de la saga

Desde el estreno de 'La amenaza fantasma' en un muy, muy lejano 1999, buena parte del fandom de 'Star Wars' ha cargado con dureza en no pocas ocasiones contra la trilogía de precuelas y, especialmente, contra los últimos tres episodios numerados estrenados hasta la fecha, que han dado cierre a la conocida como Saga de Skywalker.

Esta dinámica ha sido el pan de cada día durante las últimas dos décadas y no sorprende lo más mínimo a estas alturas, pero lo que sí es menos habitual es que un miembro del equipo técnico o artístico de la saga galáctica saque la artillería pesada contra la franquicia creada por George Lucas en 1979 del modo en que lo ha hecho Marcia Lucas.

Lucas, montadora de la trilogía original de 'Star Wars' y de prestigioso títulos como 'American Graffiti' o 'Alicia ya no vive aquí', ha dado un buen repaso al modo en que Disney y LucasFilm han llevado la creatividad de los episodios VII, VIII y XI bajo la batuta de Kathleen Kennedy. Ha sido en el libro 'Howard Kazanjian: A Producer’s Life', y sus declaraciones no tienen desperdicio.

"Me gusta Kathleen. Siempre me ha gustado. Derrochaba entusiasmo. Era muy inteligente y brillante. Una mujer maravillosa. Y me gustaba su marido, Frank. Me gustaban mucho. Ahora que está dirigiendo Lucasfilm y haciendo películas, me da la sensación de que Kathy Kennedy y J.J. Abrams no tienen ni idea sobre 'Star Wars'. No lo entienden. Y J.J. Abrams está escribiendo esas historias... cuando vi esa película en la que matan a Han Solo, me enfurecí. Me enfureció cuando mataron a Han solo. No había un sólo motivo, en absoluto, para hacerlo. Pensé, no entendéis la historia del Jedi. No entendéis la magia de 'Star Wars'".