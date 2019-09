Emmy 2019: Billy Porter es el mejor actor protagonista de una serie dramática

Os he de confesar que esta es una de las categorías que menos claras tenía. Pero finalmente ha sido Billy Porter quien se ha llevado el Emmy 2019 a Mejor actor protagonista de una serie dramática por 'Pose' la serie de Ryan Murphy que emite FX (en España HBO).

Porter que interepreta a Pray Tell en la serie le ha arrebatado el Emmy a Jason Baterman por 'Ozark', Sterling K. Brown ('This is us'), Kit Harington ('Juego de Tronos'), Bob Odenkirk ('Better Call Saul') y Milo Ventimiglia ('This is Us').

El actor ha agradecido el premio a todos los que han logrado que él esté ahí y ha reivindicado el derecho de la comunidad LGTB y la afroamericano a tener una oportunidad de ser representados y trabajar como los artistas que son.

El premio es todo un reconocimiento a una serie que ha ido creciendo en popularidad durante estos últimos meses. Aunque la primera temporada fue un poco discreta, la segunda ha acaparado titulares y el personaje de Porter es uno de los que más peso y presencia tienen en la serie sobre el ballroom neoyorquino.