Emmy 2020: 'The Mandalorian' se lleva el premio a la mejor banda sonora de serie por el magnífico trabajo de Ludwig Göransson

Que 'The Mandarlorian' haya sido una de las grandes series del curso televisivo 2019-2020 no es algo que sorprenda a nadie. Lo que sí que nos ha pillado a unos cuantos con la guardia baja —a mi el primero, pese a ser un gran defensor— ha sido la magnífica acogida que ha tenido el western galáctico de Disney+ en la temporada de premios, habiendo cosechado cinco premios Emmy antes de la gala que se celebrará esta noche.

Hasta el momento, este spin-off del universo 'Star Wars' se había hecho con los merecidísimos galardones a los mejores efectos visuales y mejor fotografía —categorías en las que la rompedora tecnología Stagecraft ha facilitado bastante las cosas—, mejor mezcla de sonido, mejor montaje de sonido y mejor diseño de producción. Una "manita" a la que hay que sumar la última victoria del show.

Esta no ha sido otra que el Emmy a la mejor banda sonora de serie, que ha ido a parar a la estantería de un Ludwig Göransson que aún no tenía ningúno en su poder. El compositor —a mi juicio, uno de los mejores y más interesantes del panorama actual— ya tenía en su poder dos Grammy por su trabajo con Childish Gambino en 'This Is America' y por la B.S.O. de 'Black Panther'; largometraje que le hizo merecedor del primer Óscar de su carrera.

Göransson entró en mi radar de compositores gracias a las fantásticas bandas sonoras de 'Creed: La leyenda de Rocky' y su secuela, y ha terminado confirmando mi amor hacia su obra con su brutal trabajo en la 'Tenet' de Christopher Nolan, con el que ha conseguido que no echemos de menos lo más mínimo al mismísimo Hans Zimmer.

A falta de confirmar qué tal suena su segunda aproximación a 'The Mandalorian' en la nueva temporada que se estrena el próximo 30 de octubre, queda claro que Göransson es uno de los más grandes representantes de ese genio innato de los compositores de los países nórdicos.