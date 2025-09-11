Puede que no sea la favorita, pero 'The Pitt' debería arrasar en los Emmy. Y creo que sería justicia poética que se llevara el premio a Mejor serie dramática

Incluso desde antes de que se anuncien las nominaciones, los Emmy siempre dan pie a predicciones, apuestas y decepciones. Y este año no será diferente. Entre las nominadas a la mejor serie dramática, 'Separación' sigue destacando, pero creo que si se busca algo de justicia poética, la serie que debería ganar la noche del próximo domingo, 'The Pitt' sería la elección ideal. Ha sido la ficción más sorprendente del año y, en un panorama en el que casi todo resultaba predecible, el drama médico de R. Scott Gemmill ha demostrado que todavía es posible innovar sin renunciar a la calidad.

Es mejor cuando no lo ves venir

'The Pitt' llegó al catálogo de HBO Max con la misión de retratar el lado de la medicina de urgencias en un mundo post COVID y terminó redefiniendo lo que puede ser un drama televisivo. Esto se tradujo en 13 nominaciones al Emmy, incluida la de Mejor serie dramática, que demuestran que la precisión técnica y la profundidad de personajes son compatibles. Sin embargo, hace falta que este reconocimiento llegue a algo más.

La serie es brillante porque es sutil. El guion y la puesta en escena consiguen que lo complejo parezca natural, desde la recreación exacta de los procedimientos médicos hasta la construcción de los personajes. En ningún momento se perciben artificios televisivos, porque lo que vemos en pantalla es un crudo reflejo de lo que ocurre en realidad. Y en una industria dominada por fórmulas que van a lo seguro, este compromiso con la autenticidad es un riesgo que se debería premiar.

Un verdadero hito

El hecho de que un drama médico vuelva a estar en el centro de los Emmy después de décadas ya es algo que podríamos celebrar. Pero esto va más allá, porque la serie ha conseguido que médicos reales, técnicos de urgencias y profesionales de la salud lo vean como un retrato honesto de su trabajo. Su narrativa en tiempo real —narra lo que ocurre en un turno de 15 horas hora a hora— no es un truco, sino una herramienta que potencia el realismo y la empatía. Y esa audacia narrativa es lo que convierte a la serie en un referente contemporáneo. Además, serviría para compensar todos los premios que no se llevó 'Urgencias' en su día.

Por eso, aunque estemos en un panorama televisivo donde producciones como 'Separación' o 'The White Lotus' son las que acaparan más bien la conversación mediática, 'The Pitt' aporta algo distinto. Entre otras cosas, la certeza de que aún hay espacio para la sorpresa, la innovación y el compromiso con historias que importan. Si la Academia busca un reconocimiento que sea más que un premio, sino también un recordatorio del poder transformador de la televisión, una buenísima opción es premiar a 'The Pitt' como el mejor drama del año.

