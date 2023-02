La quiniela de los Premios Goya 2023: apuestas para una noche rural entre 'Alcarràs' y 'As bestas'

Nunca deja de ser sorprendente que haya gente que insista en viejos mitos como que el cine español trata siempre sobre la guerra civil o que son todo comedietas de baja estofa. Es tan fácil como ver las nominadas de este año a los Goya para refutar estas tonterías: un grupo de películas pequeñas en presupuesto pero enormes tanto en intenciones como en resultados.

¡Mañana a las 22.00 empieza la 27 edición de los Premios Goya! La gala, presentada por Antonio de la Torre y Clara Lago, cuya habilidad como intérpretes es inapelable -pero como presentadores es una incógnita- va a traer, como siempre, sorpresas, momentos de bochorno, algunos de llorar un poco (ese in memoriam en el que habrán metido a Carlos Saura in extremis...) y muchísimas risas en Twitter. Lo habitual, vaya. Y, como todos los años, proponemos nuestra quiniela, que obviamente no es ley: ¡Es solo un juego al que os invitamos a participar! ¿Se llevará el premio 'Cinco lobitos'? ¿O es el momento de 'Alcarràs'? ¿Será Rodrigo Sorogoyen el que se lleve el gato al agua? Lo veremos. De momento, ¡estas son nuestras candidatas a llevarse los cabezones!

Mejor película europea

Las nominadas son: 'Belfast' (Kenneth Branagh), 'Fue la mano de dios' (Paolo Sorrentino), 'La peor persona del mundo' (Joachim Trier), 'Las ilusiones perdidas' (Xavier Giannolli), 'Un pequeño mundo' (Laura Wandel)

Esta categoría siempre da la impresión de que llega un poco tarde, cuando todo el pescado internacional se ha vendido el año anterior. Sin embargo, no deja de ser interesante la combinación de nombres de altura que se enfrentan una última vez defendiendo estas cintas. Cada una de ellas tiene opciones para ganar: 'Belfast', 'Fue la mano de dios' y 'La peor persona del mundo' fueron nominadas al Óscar, 'Las ilusiones perdidas' vapuleó en los César y 'Un pequeño mundo' se hizo con el premio A certain regard en Cannes.

Entonces, ¿qué? Personalmente eliminaría de la ecuación a 'Un pequeño mundo', 'Las ilusiones perdidas' y 'Fue la mano de dios', porque pese al amor crítico parecen más fenómenos muy localizados. Entre la de Branagh y la de Trier creo que sería inteligente decantarse por la opción noruega, que se ha llevado premios alrededor del mundo y, al fin y al cabo, se convirtió en una película mucho más relevante que el resto de las nominadas.

Quiero que gane: 'La peor persona del mundo'

Creo que ganará: 'La peor persona del mundo'

Mejor película extranjera de habla hispana

Las nominadas son: '1976' (Manuela Martell), 'Argentina, 1985' (Santiago Mitre), 'La jauría' (Andrés Ramírez Pulido), 'Noche de fuego' (Tatiana Huezo), 'Utama' (Alejandro Loayza Grisi)

A veces no ocurre así (en 2021 'El olvido que seremos' venció a 'El agente topo', por ejemplo), pero si hay una película conocida internacionalmente en esta categoría suele hacerse con el triunfo. Pasó con 'Roma', 'Una mujer fantástica', 'Relatos salvajes' o 'El secreto de sus ojos' y, aunque grandes nombres como Manuela Martell hayan entrado en la lista, lo más probable es que Santiago Mitre se lleve el gato al agua y consiga una nueva victoria para su estupenda 'Argentina, 1985'. Todo lo contrario sería dar la sorpresa mayúscula.

Quiero que gane: 'Argentina, 1985'

Creo que ganará: 'Argentina, 1985'

Mejor cortometraje de ficción

Los nominados son: 'Arquitectura emocional 1959' (Elías León Siminiani), 'Chaval' (Jaime Olías de Lima), 'Cuerdas' (Estíbaliz Urresola), 'La entrega' (Pedro Díaz) y 'Sorda' (Eva Libertad y Nuria Muñoz)

Esta siempre es una de las categorías más ignoradas y, al mismo tiempo, más interesante: al fin y al cabo, los cortometrajistas de hoy suelen ser los directores de largometrajes del mañana. Curiosamente, ninguno de los cuatro cortos que estuvieron en la shortlist de los Óscar han sido nominados por la Academia española, pero sí tenemos algunos de los más premiados del año, como 'Sorda', realizado en lenguaje de signos (y que se convertirá en largometraje, por cierto).

No es el único que tiene algo que lo hace especial. Por ejemplo, 'Chaval' está rodado íntegramente en un exhilarante plano secuencia y 'La entrega' tiene a un fabuloso Ramón Barea (al que nos encontraremos después de nuevo) como protagonista. 'Cuerdas', por su parte, viene avalada por el premio en los Feroz, y 'Arquitectura emocional 1959' se rodó a lo largo de tres años para mostrar los cambios en los edificios que nos rodean. Es difícil, pero si hay que arriesgarse, tiro por 'Sorda' y el ablandamiento natural de la Academia ante este tipo de relatos.

Quiero que gane: 'La entrega'

Creo que ganará: 'Sorda'

Mejor cortometraje documental

Los nominados son: 'Dancing with Rosa' (Robert Muñoz), 'La gàvia' (Adán Aliaga), 'Maldita. A love song to Sarajevo' (Amaia Ramírez y Raúl de la Fuente), 'Memoria' (Nerea Barros), 'Trazos del alma' (Rafa Arroyo)

La sección de las grandes desconocidas. Dentro de las diferentes temáticas de la categoría (la superación de un abuso, una enfermedad, aceptación de lo diferente, un abuelo y una nieta en el cambio climático) destacan dos en especial. Por un lado, 'Maldita. A love song to Sarajevo' viene de recabar más premios que ninguna otra integrante de la categoría y presenta la historia del cantante Bozo Vreco, una voz diferente en un país extremadamente conservador como Bosnia. Su gran contrincante es 'Memoria', que, al margen de su calidad, está rodado por Nerea Barros, que ya ganó un Goya como actriz revelación en 2014 por 'La isla mínima'. Conociendo a la Academia, es muy posible que se hayan decidido a votar a una cara que conocen antes que a un nuevo talento... aunque en esta categoría estoy dando, la verdad, palos de ciego. Ante todo, sinceridad: puede pasar cualquier cosa.

Quiero que gane: 'Maldita. A love song to Sarajevo'

Creo que ganará: 'Memoria'

Mejor cortometraje de animación

Las nominadas son: 'Amanece la noche más larga' (Carlos F. De Vigo y Lorena Ares), 'Amarradas' (Carmen Córdoba), 'La prima cosa' (Omar Al Abdul Razzak y Shira Ukrainitz), 'La primavera siempre vuelve' (Alicia Núñez Puerto), 'Loop' (Pablo Polledri)

Cada vez que repetimos que en España hay un gran talento metido en la animación siempre hay quien, burlón, recuerda el año de 'La gallina Turuleca'. Pero solo hay que ver los cortometrajes animados nominados este año para ver que hay inquietudes, estilos y direcciones para todos los gustos en nuestro país, desde los tonos pastel de 'La primavera siempre vuelve' hasta la locura modernista de 'Loop'. En este caso creo que no hay duda: aunque todos le hayan puesto años de esfuerzo, todo pinta a que el ganador será 'Loop', que ya se ha llevado diversos premios internacionales al mezclar a la perfección el idioma de YouTube con una apreciación sobre la rutina que, si bien no cuenta nada nuevo, sí lo hace de manera muy original.

Quiero que gane: 'Loop'

Creo que ganará: 'Loop'

Mejor película de animación

Las nominadas son: 'Black is Beltza 2: Ainhoa' (Fermín Muguruza), 'Inspector Sun y la maldición de la viuda negra' (Julio Solo Gurpide), 'Os demos de barro' (Nuno Beato), 'Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda' (Enrique Gato), 'Unicorn wars' (Alberto Vázquez)

Una de las luchas más encarnizadas está en una de las categorías en las que tradicionalmente se ha dado por hecho que los académicos apenas ven las películas. Por un lado el respaldo crítico de 'Unicorn wars'. Por otro, la taquilla de 'Tadeo Jones 3'. Personalmente no puedo negar mi fanatismo absoluto por la obra de Alberto Vázquez, que elude el infantilismo para centrarse en una historia que bien podría haber salido de 'Apocalypse now', pero todas las películas de Enrique Gato han conseguido, casi por defecto, el Goya.

'Atrapa la bandera' y las dos partes de 'Tadeo Jones' se hicieron con el galardón, así que puede que este le tenga asegurado. Por otro lado, en 2019 ignoraron a 'Klaus' para dárselo a la más alternativa 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', así que nunca se sabe. Quizá 'Unicorn wars' o 'Os demos de barro' tengan una oportunidad: 'Black is Beltza' no fue nominada en su año, así que creo que podemos quitar su secuela de la quiniela, e 'Inspector Sun' es demasiado infantil para los gustos de la Academia. Tradicionalmente este premio ha ido, de todas maneras, para la cinta más popular, haciendo de menos a la animación una vez más. Dos maneras de ver el cine se enfrentan aquí. Veremos cuál sale vencedora.

Quiero que gane: 'Unicorn wars'

Creo que ganará: 'Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda'

Mejores efectos especiales

Las nominadas son: '13 exorcismos', 'As bestas', 'Irati', 'Malnazidos', 'Modelo 77'

Estas categorías se suelen utilizar para dos cosas: engrosar el número de Goyas de una de las favoritas o dársela a películas más pequeñas que tristemente se han quedado fuera de la carrera. Y en este caso, puede ganar cualquiera, aunque personalmente dejaría 'As bestas' fuera: normalmente, este premio no se da a la que mejor integra los efectos especiales, sino a la que más los destaca. Y en este caso, más allá de las cabezas zombis volando por los aires o de la magia forestal de 'Irati' creo que la recreación de la Modelo de Barcelona en aquella época es francamente espectacular... y los Goya no destacan precisamente por su amor por el cine de género. Me resultaría algo extraño que no se lo llevara (merecidamente, además).

Quiero que gane: 'Modelo 77'

Creo que ganará: 'Modelo 77'

Mejor sonido

Las nominadas son: 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'Modelo 77', 'Un año, una noche'

Una categoría en la que cualquiera puede ganar, desde la creación sonora de los campos catalanes de 'Alcarràs' o el pueblo vasco de 'Cinco lobitos' hasta la violencia (también auditiva) malsana de 'As bestas' pasando por la opresión sensorial de 'Un año, una noche' o los sonidos carcelarios de 'Modelo 77'. La verdad es que todas ellas han hecho un trabajo exquisito y elegir solo una es lanzar un dardo a una diana, pero aquí hemos venido a jugar.

Quiero que gane: 'As bestas'

Creo que ganará: 'Modelo 77'

Mejor maquillaje y peluquería

Las nominadas son: 'As bestas', 'Cerdita', 'La piedad', 'Los renglones torcidos de dios' y 'Modelo 77'

Tengo una teoría sobre las nominadas de este año: no se han atrevido a meter 'Cerdita' entre las cinco mejores pero a todos los académicos les cae bien Carlota Pereda y han intentado colarla donde han podido. Y, realmente, en pocos sitios se lo merece más que en un maquillaje que convierte a Sara en Cerdi y le da el toque perfecto para ser icónico. Puede ser que 'As bestas', con su fantástica transformación a Luis Zahera, se haga con el premio, o que Eduardo Casanova vea recompensados sus esfuerzos por destacar con 'La piedad', pero el resultado parece claro.

Quiero que gane: 'Cerdita'

Creo que ganará: 'Cerdita'

Mejor diseño de vestuario

Las nominadas son: 'As bestas', 'Irati', 'La piedad', 'Los renglones torcidos de dios', 'Modelo 77', 'Malnazidos'

La única categoría en la que, por algún motivo, hay un nominado de más, es también una de las grandes incógnitas. Por un lado, está claro que 'La piedad' tiene un trabajo detrás espectacular, pero también es cierto que la película de Eduardo Casanova no ha terminado de gustar entre crítica y público y le va a perjudicar a la hora de votar. Entre las que quedan, normalmente siempre se valora más el vestuario de época en películas como 'Malnazidos' o 'Los renglones torcidos de dios', pero, en este caso, creo que 'Modelo 77' tenía el trabajo más complejo (recrear los diferentes estilos a través de diferentes cárceles a finales de los 70) y lo ha solventado con creces. Ponedlo con una interrogación al lado.

Quiero que gane: 'La piedad'

Creo que ganará: 'Modelo 77'

Mejor dirección artística

Las nominadas son: 'Alcarràs', 'As bestas', 'La piedad', 'Los renglones torcidos de dios', 'Modelo 77'

Aunque se rumorea que la agraciada será 'Los renglones torcidos de dios', que crea todo un mundo propio sacado de la novela original con increíbles set pieces, creo que no se pueden menospreciar tan rápido dos trabajos en particular: el de 'Modelo 77', dando ambientes diferentes a todas las celdas y cárceles por las que pasan los protagonistas (ojo a la biblioteca de Javier Gutiérrez, parece sencilla de conseguir pero no es fácil de conceptualizar) y el de 'La piedad', que en su exceso lleva su penitencia.

Quiero que gane: 'Modelo 77'

Creo que ganará: 'Los renglones torcidos de dios'

Mejor fotografía

Las nominadas son: 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'Competencia oficial', 'Modelo 77'

Este año se han empeñado en ponérnoslo muy difícil a los que tratamos de conjeturar sobre el futuro de los premios, porque todas ellas destacan en su labor de fotografía. Creo que el premio estará particularmente entre dos: 'Alcarràs' y su belleza a lo largo de los campos de melocotones, creando algunas de las escenas más bellas del año, y 'As bestas', que con su fotografía sucia y casi cruel se ha convertido la otra cara rural de la película de Carla Simón. ¡Va a ser un sprint final de lo más ajustado (aunque si gana cualquiera de ellas sería más que justo)!

Quiero que gane: 'Alcarràs'

Creo que ganará: 'As bestas'

Mejor canción original

Las nominadas son: 'En los márgenes' ('En los márgenes'), 'Izena duena bada' ('Irati'), 'Un paraíso en el sur' ('La vida chipén'), 'Sintiéndolo mucho' ('Sintiéndolo mucho'), 'Batalla' ('Unicorn wars')

Rozalén, Paloma Peñarrubia, Aránzazu Calleja, Maite Arroitajuregui y Joseba Beristain son excelentes teloneros para la prácticamente segura ganadora de este año: 'Sintiéndolo mucho'. No solo es uno de los mejores trabajos de Joaquín Sabina últimamente ("Por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui"), sino que, además, el desastroso making of que se puede ver en el documental le da aún más humanidad a la canción. Todo lo que no sea esto será una absoluta sorpresa inesperada.

Quiero que gane: 'Sintiéndolo mucho'

Creo que ganará: 'Sintiéndolo mucho'

Mejor música original

Las nominadas son: 'As bestas', 'Irati', 'Las niñas de cristal', 'Los renglones torcidos de dios', 'Modelo 77'

Grandes dudas una vez más en una categoría repleta de partituras magníficas: ¿La tensión de 'Los renglones torcidos de dios', la sordidez de 'As bestas', el clasicismo de 'Las niñas de cristal', el terror de 'Irati' o la acción de 'Modelo 77'? Puede ganar cualquiera, pero el gran favorito es Fernando Velázquez, que ya se llevó la estatuilla en 2017 por 'Un monstruo viene a verme' y puede repetir por la adaptación de Torcuato Luca de Tena. No es el único de los candidatos que lo tiene: Julio de la Rosa se lo llevó en 2015 por 'La isla mínima', Olivier Arson en 2019 por 'El reino' y el tándem de Aránzazu Calleja y Maite Arroitajuregui hizo lo propio hace dos años con 'Akelarre'. Solo Iván Palomares, compositor de 'Las niñas de cristal', tiene este hándicap. La cosa está muy reñida y mojarse es, francamente, una apuesta en la ruleta.

Quiero que gane: 'As bestas'

Creo que ganará: 'Los renglones torcidos de dios'

Mejor montaje

Las nominadas son: 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'Modelo 77', 'Un año, una noche'

¿Qué destacamos como montaje? ¿La forma en la que este ejecuta y cambia una narración o cómo varía el ritmo de las escenas? Si es lo primero, este año 'Un año, una noche' debería hacerse con el galardón para sorpresa de muchos, pero, si optamos por lo segundo, debería ser para 'As bestas', una de las películas que mejor utiliza sus recursos de edición para narrar una historia y dar el ambiente opresivo y terrorífico que necesita. El premio puede ser también perfectamente para 'Modelo 77' o 'Alcarràs', pero personalmente no veo tan marcados los tiempos su edición como en las dos anteriores.

Quiero que gane: 'Un año, una noche'

Creo que ganará: 'As bestas'

Mejor dirección de producción

Las nominadas son: 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'Cerdita', 'Modelo 77'

Para que una película funcione se necesita alguien en producción que se encargue de dividir cada escena en escenarios, personas necesarias, duración del rodaje y un larguísimo etcétera: aunque esta parezca una categoría de relleno, lo cierto es que es mucho más compleja de lo que parece. De la misma manera, sin conocer de primera mano los tejemanejes de cada película es casi imposible decidirse, así que solo queda tirar de intuición: ¿Cuál ha encontrado el sitio perfecto para rodar? ¿Cual optimizó sus recursos al máximo? ¿Quién hizo que el rodaje fuera cómodo para todo el mundo?

Quiero que gane: 'Cerdita'

Creo que ganará: 'As bestas'

Mejor película documental

Las nominadas son: 'A las mujeres de España: María Lejarrana', 'El sostre groc', 'Labordeta: un hombre sin más', 'Sintiéndolo mucho', 'Oswald, el falsificador'

Los académicos también son humanos, y hay una altísima probabilidad de que Joaquín Sabina tenga adeptos fieles. Además, hay que sumarle que 'Sintiéndolo mucho' es (sin hacer de menos a fabulosos trabajos como 'El sostre groc', de una Coixet en estado de gracia) el mejor documental de esta lista, que se niega a endulzar el carácter y la vida del cantante y le muestra en sus peores momentos sin adularle de más. Sería una sorpresa absoluta que perdiera.

Quiero que gane: 'El sostre groc'

Creo que ganará: 'Sintiéndolo mucho'

Mejor dirección novel

Las nominadas son: Carlota Pereda ('Cerdita'), Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos'), Elena López Riera ('El agua'), Juan Diego Botto ('En los márgenes'), Mikel Gurrea ('Suro')

No hay mayor prueba del nivel magnífico al que ha llegado el cine español que observar las cinco nominadas a mejor dirección novel: hace unos años habría bastado con cualquiera de estas para ganar, y ahora tienen que competir nuevos directores y directoras de un nivel inmenso. Tristemente, 'El agua' y 'Suro' han quedado un poco en segundo plano (hacedme caso, ¡merece la pena recuperarlas!) y todo parece indicar que el duelo está entre Carlota Pereda y Alauda Ruiz de Azúa. Personalmente creo que Pereda exhibe mucha más personalidad propia en 'Cerdita', pero 'Cinco lobitos' acaba teniendo menos altibajos en su pequeña fábula maternal. Estando nominada a mejor película también, sería francamente raro que la segunda no se hiciera con este premio de consolación, la verdad.

Quiero que gane: Carlota Pereda ('Cerdita')

Creo que ganará: Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos')

Mejor guion adaptado

Las nominadas son: Carlota Pereda ('Cerdita'), Paul Urkijo ('Irati'), Guillem Clua y Oriol Paulo ('Los renglones torcidos de dios'), David Muñoz y Félix Viscarret ('No mires a los ojos'), Fran Araujo, Isa Campo e Isaki Lacuesta ('Un año, una noche')

Por mucho que me guste 'Cerdita', este galardón está entre dos posibles libretos: la adaptación de Torcuato Luca de Tena de 'Los renglones torcidos de dios' y la visión del trauma de 'Un año, una noche' adaptando 'Paz, amor y death metal'. Aunque la novela de Luca de Tena sale airosa, lo cierto es que algunos personajes no terminan de estar bien definidos y los giros constantes in extremis hacen que se sienta un poco tramposa. Por su parte, 'Un año, una noche' tiene el hándicap de no estar nominada a mejor película, pero es el mejor guion de estos cinco, con una inteligente disección de dos maneras de ver la vida después de sobrevivir a un hecho traumático como fueron los asesinatos en Bataclan. Si los académicos votan en modo automático, será para Clua y Paulo. Si no, veremos a Lacuesta subir a recoger un Goya.

Quiero que gane: 'Un año, una noche'

Creo que ganará: 'Los renglones torcidos de dios'

Mejor guion original

Las nominadas son: Arnau Vilaró y Carla Simón ('Alcarràs'), Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen ('As bestas'), Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos'), Carlos Vermut ('Mantícora'), Alberto Rodríguez y Rafael Cobos ('Modelo 77')

Tengo una confesión que hacer: mi guion favorito del año, de calle, es el de 'Mantícora' (también es mi película española favorita del año), pero al mismo tiempo soy consciente de que para Vermut ya es un premio estar nominado y tiene muy pocas posibilidades de subirse a por él. La cosa va a estar más entre 'Alcarràs', 'As bestas' (como toda la noche) y, después del premio en los Feroz, 'Cinco lobitos'. Es innegablemente atractivo, aunque un poco cliché, darle el premio a Peña y Sorogoyen, la pareja creativa más en forma de nuestro país, pero también podría servir como premio de consolación a Carla Simón. ¿Premiar lo cotidiano o lo extraordinario? ¿La rutina o la violencia?

Quiero que gane: 'Mantícora'

Creo que ganará: 'As bestas'

Mejor actriz revelación

Las nominadas son: Anna Otín ('Alcarràs'), Laura Galán ('Cerdita'), Luna Pamies ('El agua'), Valèria Sorolla ('La consagración de la primavera'), Zoe Stein ('Mantícora')

Aunque Zoe Stein está espectacular en la película de Carlos Vermut y el resto de contrincantes hacen papeles que no parecen de primerizas (ojo a la naturalidad de 'La consagración de la primavera'), creo que Laura Galán es un premio tan justo como necesario: la actriz de 'Cerdita' es al mismo tiempo icónica e intachable, y sería la más justa ganadora de esta noche.

Quiero que gane: Laura Galán

Creo que ganará: Laura Galán

Mejor actor revelación

Las nominadas son: Albert Bosch ('Alcarràs'), Jordi Pujol Dolcet ('Alcarràs'), Mikel Bustamente ('Cinco lobitos'), Christian Checa ('En los márgenes'), Telmo Irureta ('La consagración de la primavera')

Una vez más, estamos ante una categoría muy reñida en la que competirá la naturalidad de los actores no profesionales de 'Alcarràs' con el buen hacer de Telmo Irureta, un actor con parálisis cerebral que se resigna a ser una víctima en 'La consagración de la primavera'. Por mi parte, me decanto por el segundo: la Academia piensa mucho en momentazos, y el de Irureta puede ser único. Además, su interpretación es sensible, repleta de matices y con un toque de irónía: solo él (con permiso de Valèria Sorolla) lleva toda la película a sus espaldas. Pero eso no significa que haya que desdeñar a unos Albert Bosch y Jordi Pujol (ya, ya) que llevan 'Alcarràs' al siguiente nivel con unas interpretaciones tan naturales como repletas de capas, en las que la intuición ha jugado el papel que en otros juegan años de aprendizaje.

Quiero que gane: Telmo Irureta

Creo que ganará: Telmo Irureta

Mejor interpretación femenina de reparto

Las nominadas son: Marie Colomb ('As bestas'), Carmen Machi ('Cerdita'), Susi Sánchez ('Cinco lobitos'), Penélope Cruz ('En los márgenes'), Ángela Cervantes ('La maternal')

Ángela Cervantes está espectacular en 'La maternal' (es, de hecho, una de sus tres únicas posibles nominaciones), pero este es el año de Susi Sánchez. Su interpretación, tan emocional y dramática como consciente, es el alma de 'Cinco lobitos': es imposible salir de verla sin tener en mente durante al menos un par de días a un personaje tan complejo como dramático, que Sánchez consigue llevar a su ebullición. Las otras tres actrices están un peldaño por debajo de estas dos. Y, además, Penélope Cruz ya tiene tres Goyas... Y en 'En los márgenes' no está su mejor momento.

Quiero que gane: Susi Sánchez

Creo que ganará: Susi Sánchez

Mejor interpretación masculina de reparto

Los nominados son: Diego Anido ('As bestas'), Luis Zahera ('As bestas'), Ramón Barea ('Cinco lobitos'), Fernando Tejero ('Modelo 77'), Jesús Carroza ('Modelo 77')

Ya es mala suerte que el primer año que nominan al gran Ramón Barea (¿cómo es posible que se le olvidaran en 'Negociador'?) tenga que ser el mismo que Luis Zahera haga el papel de su vida en 'As bestas'. Por mucha pena que me de, aquí no hay discusión posible: el resto de actuaciones del año (también las de las interpretaciones principales) se ven aguadas por Zahera intimidando con un "¿Francés, te aburrimos?" mientras se echa un dominó. Con la agresividad más calmada del mundo. Con el enfado más natural y creativo del año. Con la violencia a flor de piel. Tiene que ser él. Si yo fuera Jesús Carroza (por ejemplo), ni siquiera me prepararía un discurso.

Quiero que gane: Luis Zahera ('As bestas')

Creo que ganará: Luis Zahera ('As bestas')

Mejor interpretación femenina protagonista

Las nominadas son: Marina Foïs ('As bestas'), Laia Costa ('Cinco lobitos'), Anna Castillo ('Girasoles silvestres'), Bárbara Lennie ('Los renglones torcidos de dios'), Vicky Luengo ('Suro')

Otra elección muy complicada. Anna Castillo es, ella sola, todo 'Girasoles silvestres', una película que no puede comprenderse sin sus miradas apenadas, su sonrisa a medio gas y su evolución interpretativa a lo largo de tres relaciones amorosas. Pero es que Bárbara Lennie consigue lo imposible: crear la duda en el espectador sobre Alice Gould y su posible doble personalidad, no mostrándose nunca totalmente cuerda ni totalmente loca. Por su parte, Vicky Luengo completa en 'Suro' una de las mejores interpretaciones del año (para todo el que se haya atrevido a mirar), en la que se enfrenta a la masculinidad tóxica de su marido mientras nota cómo todas sus convicciones van cayendo una a una. Marina Foïs quizá podría haber ganado otro año gracias a ese tercer acto de 'As bestas' que da un nuevo giro a su personaje y que sabe encarar el dolor contenido sin que dudemos de su veracidad en ningún instante.

Pero este es el año de Laia Costa, que en 'Cinco lobitos' da un recital interpretativo como hija pesarosa, esposa dubitativa y madre abnegada que se reencuentra con aquello que siempre fue cuando todo a su alrededor empieza a romperse. Aunque Amaia, el personaje, tiene sus más y sus menos en el camino, Costa siempre es convincente, emotiva, realista y conmovedora. En un año de grandes interpretaciones, lo más probable es que ella se lleve su primer Goya. Y todos lo celebraremos.

Quiero que gane: Vicky Luengo

Creo que ganará: Laia Costa

Mejor interpretación masculina protagonista

Los nominados son: Denis Ménochet ('As bestas'), Luis Tosar ('En los márgenes'), Nacho Sánchez ('Mantícora'), Javier Gutiérrez ('Modelo 77'), Miguel Herrán ('Modelo 77')

Si la categoría de mejor actriz es complicada, la de mejor actor no lo es menos, con al menos tres interpretaciones que podrían optar al galardón. Personalmente creo que Luis Tosar, a pesar de que siempre está excelso, no tiene posibilidades este año de nuevas caras y relevo generacional. Miguel Herrán, por su parte, está a otro nivel en 'Modelo 77'. Otro nivel más bajo, concretamente.

La primera de las caras que se disputarán el Goya es Denis Ménochet, Antoine, el francés del pueblo de 'As bestas' amenazado por Luis Zahera, que sabe aunar la incomodidad de vivir en un pueblo donde nadie le quiere con la seguridad de sus acciones pasando por la rabia, el miedo y el amor por los suyos. En su contra, que la Academia no suele premiar a personas extranjeras, y menos aún cuando delante suyo está Javier Gutiérrez dominando un caramelito: Pino es el mejor personaje de 'Modelo 77' y él sabe romper el sambenito de actor de comedia incómoda en una interpretación sorprendente, tierna y al mismo tiempo única. Pero le ha salido un gran competidor: Nacho Sánchez firma el gran papel del año. Julián, el protagonista de 'Mantícora', era muy difícil de interpretar correctamente sin dejarse llevar por manerismos o juicios personales, pero Sánchez consigue darle el tono de extrañeza perfecto, como si se tratara de un extraterrestre que descubre el planeta Tierra y cuyas decisiones son, inevitablemente, perjudiciales para él mismo. Brutal.

Quiero que gane: Nacho Sánchez

Creo que ganará: Nacho Sánchez

Mejor dirección

Los nominados y nominadas son: Carla Simón ('Alcarrás'), Rodrigo Sorogoyen ('As bestas'), Pilar Palomero ('La maternal'), Carlos Vermut ('Mantícora'), Alberto Rodríguez ('Modelo 77')

Seamos sinceros: el mejor director del año es Rodrigo Sorogoyen (con permiso de Vermut) por una 'As bestas' en la que lo da absolutamente todo, filma como nadie y crea algunas de las mejores escenas de su carrera, lindando con el cine de terror más opresivo. Pero se ha enfrentado con Carla Simón, la mujer que nos dio el Oso de Oro, rueda la naturaleza y el mundo infantil como nadie y, en general, cae muy bien a crítica y público.

Además, no olvidemos que tan solo ha habido cuatro Goyas a mujeres directoras en 26 años (y dos fueron a Isabel Coixet), así que este es el momento perfecto para que alguien como Carla Simón siente ejemplo. No sería un premio en vano, ni mucho menos: 'Alcarràs' es una película que tiene su mayor fuerte precisamente en su mano tras la cámara, que ya mostró firme en 'Verano 1993': un verano en el que uno puede sentir los rayos del sol a través de la pantalla, entrar en esa masía familiar y jugar a través del campo en ese viejo coche abandonado. Va a estar muy apretado, pero pensado con lógica, el Goya ya tiene nombre. Sin embargo, la lógica nunca ha sido el punto fuerte de estos premios...

Quiero que gane: Carlos Vermut

Creo que ganará: Carla Simón

Mejor película

Las nominadas son: 'Alcarràs', 'As bestas', 'Cinco lobitos', 'La maternal', 'Modelo 77'

¡Y por fin, la gran categoría! Aunque parece que todo está vendido y que 'As bestas' va a cumplir su paseo triunfal, es posible que aún haya sorpresas. Cierto es que parece que, por ejemplo, 'La maternal', 'Cinco lobitos' y 'Modelo 77' están fuera de la competición a estas alturas y ganarán otros Goya de consolación, pero nunca se sabe cuándo puede haber una sorpresa si el voto de los académicos se divide lo suficiente entre Sorogoyen y Simón. A priori, el premio a la mejor dirección de 'Alcarràs' sería suficiente representación de la película y 'As bestas' podría vencer sin mayor problema, pero habrá emoción hasta el final de la gala. Veremos.

Quiero que gane: 'As bestas'

Creo que ganará: 'As bestas'

