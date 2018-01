16 grandes películas que se han quedado fuera de los Óscar 2018

Como todos los años, la lista de nominados a los Óscar ha despertado toda clase de opiniones y polémicas. Hay motivos para alegrarse por el reconocimiento al cine de género o la necesaria nominación a una mujer al Óscar de mejor fotografía (aunque no hayan estado muy afortunados con la elegida) pero también hay razones para pensar que los miembros de "la Academia" han tropezado en 2018. Muy fuerte.

Ya enumeré las sorpresas y los olvidos más destacados de las nominaciones de este año pero ahora quiero centrarme en las grandes películas que se han quedado fuera de la 90ª edición de los Óscar. Me parece lamentable que obras como 'Logan', 'La gerra del planeta de los simios' o 'The Disaster Artist' sólo tengan una candidatura, pero al menos estarán presentes en la gala. Echa un vistazo a esta lista de injustas ausencias porque es tremenda:

'La seducción' ('The Beguiled')

Spielberg ya adelantó que habría al menos una realizadora nominada al Óscar. Y está bien que por una vez se vieran obligados a hacerlo porque en el pasado han seleccionado a hombres que no hicieron nada especial y este año había varias directoras con trabajos destacados. Sofia Coppola se alzó con el premio a la mejor dirección en Cannes aunque la puesta en escena no es el único aspecto que destaca en 'La seducción', totalmente ignorada por la Academia de Hollywood.

'Detroit'

Lo mismo podría decirse de 'Detroit', donde Kathryn Bigelow vuelve a demostrar su increíble talento para la puesta en escena y el ritmo narrativo. La película merecía estar en alguna categoría, por ejemplo en la de actor de reparto: Will Poulter está extraordinario.

'Múltiple' ('Split')

Que James McAvoy no opte al Óscar por su espectacular trabajo en 'Múltiple' es otro de los misterios de la lista de este año. Quizá se olvidaron de este título, o ni siquiera lo vieron...

'En realidad, nunca estuviste aquí' ('You Were Never Really Here')

¿Y qué podemos decir de Joaquin Phoenix? Ganó el premio al mejor actor en Cannes por 'En realidad nunca estuviste aquí' y está increíble, pero no cuenta para los Óscar. Tampoco la directora Lynne Ramsay.

'Wonder Wheel'

Pasa lo mismo con Kate Winslet en 'Wonder Wheel', donde está insuperable. Pero en este caso no hay misterio alguno: la Academia tiene que mantener las distancias de cualquier cosa que haya hecho Woody Allen. Al menos, este año.

'A Ghost Story'

Tampoco es el año de nominar nada con Casey Affleck, quien ya ha anunciado que no acudirá a la gala a pesar de que por tradición le tocaba presentar un premio. 'A Ghost Story' es una película muy especial que podría haber tenido nominaciones en varios apartados (música o canción original, por ejemplo).

'Z, la ciudad perdida' ('The Lost City of Z')

La fotografía es otro aspecto donde destaca 'A Ghost Story' aunque en ese apartado creo que la mayor injusticia que se ha cometido este año ha sido ignorar el trabajo de Darius Khondji. Con la colaboración del director James Gray, dota de una asombrosa belleza a 'Z, la ciudad perdida'. Película que, por otro lado, me parece terriblemente infravalorada.

'Madre!' ('mother!')

También destaca por su fotografía 'Madre!', la arriesgada e intensa película de Darren Aronofsky. Olvidada por completo en los Óscar, tiene 3 nominaciones a los Razzie, cuyo jurado ha quedado en absoluto ridículo. Que Jennifer Lawrence no esté entre las cinco actrices protagonistas más destacadas del año es otro misterio.

'The Meyerowitz Stories (New and Selected)'

La obra más madura de Noah Baumbach (curiosamente, pareja y colaborador de la nominada Greta Gerwig) tampoco fue incluida en la lista de finalistas al Óscar a pesar de que 'The Meyerowitz Stories' tiene un guion sensacional y algunas interpretaciones memorables. Fue candidata a la Palma de Oro y ovacionada durante varios minutos en el festival de Cannes, una reacción que hizo llorar al mismísimo Dustin Hoffman. Oh, cierto, el acusado Hoffman...

'Wind River'

Que Taylor Sheridan es uno de los mejores guionistas de la industria norteamericana es indiscutible. Lo que demuestra en 'Wind River' es que también tiene talento para la dirección; Jeremy Renner y Elizabeth Olsen siempre están bien pero aquí creo que no encajaban con el material, sobre todo ella.

'El sacrificio de un ciervo sagrado' ('The Killing of a Sacred Deer')

Puede que sea pedir demasiado a los miembros de la Academia que voten por una película de Yorgos Lanthimos pero 'El sacrificio de un ciervo sagrado' es su película más accesible (pero no la menos ácida y estimulante) y Barry Keoghan está impresionante; es capaz de destacar compartiendo la pantalla con Nicole Kidman y Colin Farrell. Debería estar nominado a mejor actor de reparto.

'Llega de noche' ('It Comes At Night')

Trey Edward Shultz firma una de las películas más absorbentes e inquietantes de 2017. No sabría decir en qué apartado merece más la nominación pero sí creo que es injusto que 'Llega de noche' haya sido ignorada y 'Déjame salir' ('Get Out') sume cuatro candidaturas al Óscar. Por decir una de género, hay casos más incomprensibles, como 'El instante más oscuro' ('Darkest Hour') que solo destaca por la transformación de su protagonista.

'Good Time'

Robert Pattinson se confirma como uno de los actores jóvenes más atrevidos y entregados de la fértil factoría británica en esta feroz, hilarante y arrebatadora comedia negra escrita y dirigida por los hermanos Safdie. Quizá 'Good Time' es demasiado salvaje para el gusto de la Academia...

La "broma" del Óscar animado

Termino el repaso a las películas olvidadas en los Óscar 2018 con una mención especial al apartado de mejor cine animado. Optan a la estatuilla dos largometrajes tan convencionales y blandos como 'El bebé jefazo' ('The Boss Baby') y 'Ferdinand', dos comedias simples con personajes bobalicones que se enfocan al público infantil y juvenil. Pero no está nominada 'Batman: La Lego película', que no sólo cumple mejor su papel de entretenimiento familiar sino que va más allá para ofrecer una espectacular aventura de superhéroes y un fresco retrato del justiciero enmascarado.

Y al margen del cine de evasión "made in Hollywood", ¿qué ha pasado con la animación japonesa? 'Your Name' y 'En este rincón del mundo' se estrenaron en los cines de Estados Unidos en 2017 así que podían competir contra 'El bebé jefazo' y 'Ferdinand'. A saber si las han visto. En cualquier caso, han elegido premiarse a ellos mismos, han nominado dos éxitos de taquilla en lugar de señalar obras de calidad que merecían ser recomendadas. Lamentable lo de este año.