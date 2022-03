“Fue asqueroso que le dejasen continuar”. Wanda Skyes critica que Will Smith pudiese recoger el Óscar tras su agresión a Chris Rock

La 94 ceremonia de entrega de los Óscar marcó varios hitos. Una mujer fue coronada como la mejor directora del año por tercera vez en la historia de los premios, un actor sordo levantó la estatuilla al mejor actor de reparto y, por primera vez, una actriz abiertamente 'queer' se alzó con el preciado galardón. Pero todos estos momentos fueron eclipsados por una bofetada y un incidente bochornoso.

Medio Hollywood —y medio planeta— ya ha ofrecido sus dos centavos respecto a la, a mi juicio, injustificable agresión de Will Smith a Chris Rock, incluyendo un Jim Carrey tremendamente certero y durísimo en su análisis; pero ahora ha sido el turno de Wanda Skyes, una de las tres presentadoras de la gala —que hizo una labor fantástica, todo sea dicho—, de exponer su opinión.

Ha sido en la grabación del programa de Ellen DeGeneres del 29 de marzo, que será emitido durante el mes de abril. Allí, la actriz, escritora y cómica, arrojó luz sobre cómo vivió la desagradable situación.

"Creo que habíamos terminado nuestra parte e imagino que estaba a punto de ponerme el pijama. Regina y yo acabábamos de presentar a Chris, así qeu corrí a mi tráiler porque quería verle. Me estaba cambiando mientras lo veía. Luego, en el momento en el que salí del tráiler —porque quería verlo in situ—, desde ese momento hasta que llegué al monitor de backstage, sólo vi a Will abandonando el escenario y con todo el mundo en silencio. Y yo estaba en plan, '¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?'. Y todo el mundo decía 'Oh, Dios mío'. Luego, Will sólo se puso a maldecir desde su asiento. Y yo estaba en plan '¿Esto está pasando de verdad?' Me hubiese gustado salir corriendo después de que ganase y decir, 'Lamentablemente, Will no ha podido estar aquí esta noche'".