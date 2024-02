Oscars 2024, el veredicto de los productores de Hollywood revienta la última sorpresa y ya sabemos qué película va a ganar

El pasado fin de semana, que acabamos de dejar atrás, ha estado especialmente movido en lo que respecta a una temporada de premios 2023-2024 que está a tan sólo un par de semanas de llegar a su fin con la ceremonia de entrega de los Oscar. Tras los galardones entregados por el sindicato de actores —SAG para los amigos—, la noche del domingo fue el turno del gremio de productores de entregar unos premios que parecen confirmar que no habrá demasiadas sorpresas el próximo 10 de marzo.

Bombazo a la vista

Los PGA Awards han coronado a 'Oppenheimer' con el premio a la mejor producción del año para un largometraje de acción real estrenado en cines; categoría en la que se encontraban grandísimos títulos como 'Anatomía de una caída', 'American Fiction', 'Vidas pasadas', 'La zona de interés' o 'Poor things'. Sin duda, un logro de notables dimensiones que allana el camino al Oscar a la mejor película de la cinta de Christopher Nolan.





Desde que comenzaron a entregarse en 1989, tan sólo 10 de los 34 vencedores del PGA en esta categoría no han repetido en los Oscar llevándose el premio gordo de la noche. Si a esto le sumamos el hecho de que el biopic sobre el padre de la bomba atómica ya se llevó el SAG al mejor reparto —menos fiable, pero igualmente revelador—, el doblete de productores y actores asegura prácticamente el Premio de la Academia.

Pero ojo, porque la PGA también han seleccionado la mejor producción animada de 2023; reconocimiento que ha ido a parar a manos de una 'Spider-Man: Cruzando el multiverso' que también tiene prácticamente asegurado el Oscar para desgracia de nuestra 'Robot Dreams'. Tan sólo 4 vencedores del PGA de los 19 entregados hasta la fecha no han repetido en la gran noche del cine de Hollywood.

En lo que respecta a la categoría documental, la cosa queda más en el aire. Los productores han decidido premiar a 'American Symphony' como el mejor ejercicio de no ficción del curso cinematográfico; título que no figura entre la lista de los nominados al Oscar y que refuerza la posición de '20 días en Mariupol' como gran favorita de la noche en la categoría. Desde 2007 han sido 9 los títulos que no han coincidido en ambas votaciones, pero la discrepancia en las candidaturas hace menos útil esta estadística.

Sea como fuere, la madrugada del próximo 10 de marzo saldremos de dudas, pero una vez más los sindicatos se elevan como la mejor bola de cristal posible para ganar las porras de los Oscar. Si a esto le sumamos que los SAG parecen haber asegurado los galardones al mejor actor principal y de reparto para Cillian Murphy y Robert Downey Jr. la emoción va a brillar por su ausencia, para regocijo de Nolan y su equipo.

