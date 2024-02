"Lo tiré al fuego". Elijah Wood y Sean Astin desvelan qué pasó con el premio perdido a los actores de 'El señor de los anillos'

Otra gala de premios más. Poco a poco, nos vamos encaminando hacia unos Óscar que están quedando bastante claros a lo largo de los días, con una victoria aplastante de 'Oppenheimer' salvo sorpresa inesperada.

En la ceremonia del gremio de actores (SAG Awards) de ayer, la película de Christopher Nolan se llevó los premios a mejor reparto, mejor actor (Cillian Murphy) y mejor actor secundario (Robert Downey Jr), dejando los otros dos premios, sin mucha sorpresa, para Lily Gladstone ('Los asesinos de la luna') y Da'Vine Joy Randolph ('Los que se quedan'). Por suerte, la gala nos permitió relajarnos y reírnos un rato.

Un vistazo a… Lo que esconde Roman: El hijo más maltratado de Succession

El señor de los trofeíllos

Fue gracias a una pantomima entre Elijah Wood y Sean Astin, que subieron al escenario para celebrar que, hace dos décadas, ganaron el premio a mejor reparto por 'El señor de los anillos'. Bueno, más o menos: Elijah no fue a recogerlo y, según el guion del sketch, no tenía ni idea de que lo habían recibido. "Sean, se supone que tenías que coger la estatuilla por mí, ¿qué pasó?", se quejaba.

A lo cual Astin ha aprovechado para contestar de la manera más sarcástica posible: "Eh. Bueno, está en algún sitio. Si por algún sitio entiendes la estantería de Frodo-Fan-7-11 porque lo compró en eBay".

Por suerte, es una broma y hay una explicación mucho más razonable: "Leí aquel libro de Marie Kondo, y fue una especie de purga. Bueno, sea como sea, lo tiré al fuego". Al terminar, Wood se venga como puede: "Me voy a llevar tu bolsa de regalos". Obviamente es una bromita pre-escrita, pero no por ello menos graciosa.

Los actores, por cierto, estaban presentando el premio a mejor actriz secundaria en cine en una gala que siguió la tónica de absolutamente todas las que se han dado hasta ahora (galardones para 'Oppenheimer', 'The bear', 'Bronca' y Elizabeth Debicki por 'The crown'), con un pequeño extra para salpimentarlos: Pedro Pascal también se llevó el premio por 'The last of us' y aprovechó para recogerlo con un par de tequilas de más (lo podéis ver aquí).

Cosas que solo pueden pasar en la maravillosa temporada de premios que llegará a su fin con los Oscars en la madrugada del 10 al 11 de marzo. Sin muchas sorpresas a priori, eso sí.

Cine

Mejor reparto : 'Oppenheimer'

: 'Oppenheimer' Mejor actor : Cillian Murphy ('Oppenheimer')

: Cillian Murphy ('Oppenheimer') Mejor actriz : Lily Gladstone ('Los asesinos de la luna')

: Lily Gladstone ('Los asesinos de la luna') Mejor actor de reparto : Robert Downey Jr. ('Oppenheimer')

: Robert Downey Jr. ('Oppenheimer') Mejor actriz de reparto : Da'Vine Joy Randolph ('Los que se quedan')

: Da'Vine Joy Randolph ('Los que se quedan') Mejor actuación de riesgo: 'Misión imposible: Sentencia Mortal Parte 1'

El reparto de Oppenheimer

Series

Mejor reparto en drama : 'Succession'

: 'Succession' Mejor reparto en comedia : 'The Bear'

: 'The Bear' Mejor actor de drama : Pedro Pascal ('The Last of Us')

: Pedro Pascal ('The Last of Us') Mejor actriz de drama : Elizabeth Debicki ('The Crown')

: Elizabeth Debicki ('The Crown') Mejor actor de comedia : Jeremy Allen White ('The Bear')

: Jeremy Allen White ('The Bear') Mejor actriz de comedia : Ayo Edebiri ('The Bear')

: Ayo Edebiri ('The Bear') Mejor actor de serie limitada : Steven Yeun ('Bronca')

: Steven Yeun ('Bronca') Mejor actriz de serie limitada : Ali Wong ('Bronca')

: Ali Wong ('Bronca') Mejor actuación de riesgo: 'The Last of Us'

En Espinof: