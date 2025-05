Muere el histórico presentador Manuel Torreiglesias, director de 'Saber vivir', a los 84 años

Manuel Torreiglesias, figura icónica del mundo de la televisión en España conocido especialmente por presentar el programa 'Saber vivir', ha fallecido a los 84 años. Así lo confirmaba la familia del director del conocido espacio de salud que se emitió en Televisión Española entre 1997 y 2009.

Nacido en Pontedeume, A Coruña, en el año 1941, Torreiglesias estuvo vinculado a RTVE desde 1964 y a lo largo de su trayectoria profesional, presentó varios formatos como 'Escuela salud' (1976-1977), y programas de actualidad y debate como 'Voces sin voz' (1981-1982) o 'Usted, por ejemplo' (1982-1984). También prestó su voz a la radio, en programas como 'Tiempo de vivir' (1976-1982), dedicado al medio ambiente.

Sin embargo, su rostro quedó especialmente vinculado al magacín de salud 'Saber vivir', donde, durante más de una diez años, se dedicó a acercar a los espectadores consejos médicos y hábitos saludables de la mano de otros especialistas. El programa comenzó emitiéndose de lunes a viernes en La 1 y desde el principio fue un referente de la divulgación sanitaria en España.

Era profesor y filósofo de formación, y también se licenció en Medicina, aunque su trayectoria destaca por su papel en TVE, que comenzó como ayudante de realización en el concurso 'Cesta y puntos'.

También trabajó durante unos años en la Televisión de Galicia, antes de convertirse en el presentador de 'Saber vivir', como sustituto de Laura Valenzuela, que trató a su vez de relevar a María Teresa Campos cuando se fue a Telecinco.

En 2009, el presentador fue cesado por incumplir "algunas normas básicas" relativas a la inserción de publicidad en los programas. Él se defendió entonces asegurando que no compartía "en absoluto" las razones de su despido. "No he firmado ningún contrato al margen de TVE", señaló. Abandonaba ese año la televisión pública y hasta el año 2013 presentó otro programa de salud en Intereconomía.

En 2008, su trabajo fue reconocido con el Micrófono de Oro y en 2011 recibió la Antena de Oro.

