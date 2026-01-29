Apple TV firma un acuerdo histórico con Brandon Sanderson: el universo 'Cosmere' por fin tendrá series y películas, empezando por 'Mistborn'

A Brandon Sanderson llevaban años cortejándole varios estudios y plataformas, y es normal. Es uno de los autores de fantasía más exitosos del momento y una máquina de sacar libros a destajo que mueve a millones de fans, así que sus creaciones estaban muy cotizadas. Aún así, Sanderson se resistía a permitir adaptaciones de los libros, pero finalmente ha llegado a un acuerdo histórico con Apple TV para traer su universo a la pantalla.

No se deja nada al azar

Aunque no se han compartido cifras oficiales, el desembolso de Apple TV ha tenido que ser tremendo... Y si pretenden traer el Cosmere a la vida más que lo va a ser. Según informan en exclusiva desde The Hollywood Reporter, la plataforma se ha hecho con los derechos para adaptar los libros del universo del Cosmere, empezando por Nacidos de la bruma (Mistborn) y El Archivo de las Tormentas.

La idea es producir tanto para cines con la primera serie y para televisión con la segunda, cubriendo todas las bases. Es muy posible que la serie de El Archivo de las Tormentas ya esté en una fase más avanzada, ya que en Blue Marble están involucrados como productores ejecutivos. Aún así, se ve que Sanderson no ha querido simplemente vender sus derechos y quitarse el marrón de encima, sino que estará muy involucrado en las producciones de Apple TV.

De una manera similar a George R. R. Martin con 'Juego de Tronos' y Neil Gaiman con 'Sandman' y 'Good Omens' en su momento, Branderson servirá de consultor en sus adaptaciones, además de guionista y productor, teniendo (en teoría) la última palabra. El año pasado Sanderson no parecía muy confiado en que las plataformas de streaming entendieran bien la fantasía tras la debacle de 'The Witcher', pero se ve que sus negociaciones con Apple le han hecho cambiar de opinión... O, al menos, le han animado a meterse de lleno al fango para las adaptaciones de sus libros.

Adaptar el universo fantástico de Sanderson no será tarea fácil, aunque estas dos series son un buen lugar para empezar. Nacidos de la bruma podría construirse como una trilogía para cines, mientras que cada temporada de El Archivo de las Tormentas podría centrarse en un libro para ir poco a poco mostrando toda la magia y el complicado escenario que plantea Sanderson en sus novelas.

