'El contable 2' ya es oficial. El notable thriller de acción con Ben Affleck que arrasó en streaming tendrá otra película

El caso de 'El contable' ('The Accountant') siempre me ha resultado, cuando menos, curioso. Su acogida en el año de su estreno —un ya lejano 2016— fue más que decente, con una aceptable acogida por parte de una crítica que fue más severa de lo que debió en líneas generales, y con un público que abrazó su propuesta en clave de thriller de acción con el suficiente entusiasmo como para hacerla recaudar 155 millones de dólares en todo el mundo y convertirla en la cinta más alquilada en VOD de 2017.

No obstante, y pese a tener una legión más que decente de seguidores, estas cifras no impidieron que el título dirigido por Gavin O'Connor —responsable de la extraordinaria 'Warrior'— cayese en una suerte de inmerecido olvido del que no logró salir ni cuando se anunció la puesta en marcha de una secuela de la que habíamos perdido la pista... hasta hoy.

Vuelve Christian Wolff

Si eres de los que disfrutaron de las aventuras del Christian Wolff de Ben Affleck y sus, como diría Bryan Mills, habilidades específicas, traigo buenas noticias, porque la gente de Deadline ha confirmado que 'El contable 2' ('The Accountant 2') será una realidad después de que Artists Equity —la productora de Affleck y su inseparable Matt Damon— hayan cerrado su alianza con Amazon MGM.

La buena nueva promete que esta secuela mantendrá los niveles y estándares de su predecesora, ya que ha trascendido que O'Connor volverá a ocupar el asiento del director y que, además de Ben Affleck en el papel protagonista, Jon Bernthal, J.K. Simmons y Cynthia Addai-Robinson regresarán para dar vida a sus personajes en la original. Redondeándolo todo, Bill Dubuque, guionista de la primera 'El contable', firma el libreto de su secuela.

En lo que respecta a la historia, 'El contable 2' arranca cuando el antiguo jefe de Medina es asesinado y se ve obligada a contratar a Christian Wolff para resolver el crimen. Con la ayuda de su letal hermano Brax, del que está distanciado, Chris usará su mente y otros métodos menos legales para resolver el puzzle mientras, por supuesto, llama la atención de algunos de los asesinos más despiadados, decididos a detener su investigación.

Por el momento no tenemos fecha de estreno para 'El contable 2', pero ya os digo que yo ya la estoy esperando como agua de mayo.

