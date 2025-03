Crisis histórica en la saga de los 1100 millones cuando estaba en su mejor momento: 'Saw 11' acaba de ser cancelada

Es muy raro que se paralice una saga de películas que siga siendo rentable, pero todo apunta a que eso justamente lo que ha sucedido en el caso de 'Saw'. Lionsgate confirmó la undécima entrega en diciembre de 2023, pero el movimiento en la misma había sido mínimo desde entonces. De hecho, su estreno estaba previsto para septiembre de 2024, se aplazó todo un año y de nuevo el silencio. La noticia ahora es que 'Saw 11' acaba de ser cancelada.

La información viene desde Bloody Disgusting, donde una fuente cercana al proyecto les informa de que la película "está totalmente muerta. Se ha acabado al 100%", y además que ese triste destino viene ya de bastante atrás. ¿Y qué es exactamente lo que ha sucedido? Pues que sus dos productores se han enfrentado entre sí, llevando todo a una situación insostenible.

"Ganaron la codicia y el ego"

Por lo visto, uno de los productores quería seguir adelante lo antes posible para aprovechar así el renacer que había conseguido la saga gracias al éxito de 'Saw X', un éxito comercial que además se convirtió en la película con mejores críticas de la franquicia. Sin embargo, otro se dedicó a no dejar de poner trabas, lo que hizo que 'Saw XI' fuese finalmente cancelada. Esa misma fuente apunta que "ganaron la codicia y el ego" y que lo más probable es que la saga sea vendida y se opte por un reboot.

Desde The Hollywood Reporter se proporcionan detalles adicionales, ya que Patrick Melton, quien había escribo el guion de 'Saw 11' junto a Marcus Dunstan ('The Collector'), señala que "la razón por la que se ha retrasado es que hay disputas entre los productores y Lionsgate. No pueden ponerse de acuerdo", dejando la puerta abierta a que eso pueda cambiar en el futuro:

Saw XI puede que se haga o puede que no, pero tenemos una historia muy oportuna en ella, y espero que se haga sólo por eso.

El problema es que el tiempo pasa y Melton reconoce que "no hemos sabido nada desde mayo de 2024", por lo que es bien poco probable que la situación vaya a cambiar. A eso hay que sumarle que Tobin Bell tiene ya 82 años y el plan era que volviese una vez más como Jigsaw. Demasiados elementos en contra de una saga que lo tenía todo para volver a estar en lo más alto y que parece que va a despedirse por la puerta de atrás.

Os recuerdo que se han estrenado ya diez películas de 'Saw' y que es una franquicia de lo más rentable, ya que el coste total de todas ellas suma 108 millones de dólares y luego su recaudación mundial se sitúa en 1.147 millones. Por ejemplo, 'Saw X' costó 13 millones y amasó 125 millones en salas. Era lógico hacer al menos una más...

