‘Doom Patrol’ tendrá serie de acción real en la plataforma de streaming de DC

'Doom Patrol', conocida también en muchos países de habla hispana como 'La Patrulla Condenada', tendrá su propia serie de imagen real en DC Universe, el servicio de streaming de DC que poco a poco se va llenando de contenido. La fecha prevista de estreno de sus primeros 13 capítulos de una hora es algún momento indeterminado de 2019, y se suma a otros anuncios para la plataforma como los de 'Titans', 'Young Justice: Outsiders', 'Metropolis' y 'Swamp Thing'.

La buena noticia es que tras ella está la mano de Greg Berlanti como productor ejecutivo, en compañía de Geoff Johns, Jeremy Carver y Sarah Schechter. Berlanti ha sido el responsable del excepcional catálogo de series de DC para CW, con resultados que han devuelto un enfoque colorista y juvenil a los héroes de la casa, con títulos como 'The Flash', 'Legends of Tomorrow', 'Arrow' y 'Supergirl'. El guionista de la serie será el propio Carver.

DC ha llegado incluso a publicar una nota de prensa en la que detalla el argumento de la serie: "'Doom Patrol' es un re-imaginación de uno de los más queridos grupos de superhéroes marginales de DC: Robotman, Negative Man, Elasti-Girl y Crazy Jane, liderados por el científico loco moderno Dr. Niles Caulder (The Chief). Los miembros de la Doom Patrol sufrieron cada uno horribles accidentes que les otorgaron habilidades superhumanas, pero también les dejaron desfigurados".

Un punto de partida que si no se maneja bien puede conducir al drama oscuro, lo que iría en contra del concepto original de la serie, pero DC parece saber lo que tiene entre manos: "Parte grupo de apoyo, parte equipo de superhéroes, la Doom Patrol es una banda de freaks con superpoderes que luchan por un mundo que no tiene nada que ver con ellos. Después de los eventos acontecidos en 'Titans', 'Doom Patrol' mostrará a estos reticentes héroes en un sitio donde no esperaban estar, llamados a la acción nada menos que por Cyborg, que les propone una misión difícil de rechazar, pero con una advertencia imposible de ignorar: sus vidas nunca volverán a ser iguales".

La Doom Patrol original es un grupo clásico de DC en eterna evolución, y con encarnaciones muy icónicas. Nacieron en los sesenta y desde ese punto han tenido seis colecciones posteriores, con Robotman como único miembro presente en todas. Una de las más recordadas fue la guionizada por Grant Morrison a finales de los ochenta, que acentuó el tono excéntrico y lisérgico y la convirtió en una obra de autor. Tras él guionistas tan destacados como Keith Giffen o Gerard Way se han hecho cargo del indomesticable grupo.