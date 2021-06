Jerry Seinfeld dirigirá y protagonizará para Netflix una película sobre la creación de las Pop-tarts

Jerry Seinfeld tiene claro que no derrochará su genio creativo en otra sitcom después de ser el responsable de la que posiblemente sea la mejor de la historia. El cómico afianza su relación con Netflix protagonizando y dirigiendo 'Unfrosted', una comedia escrita junto a Spike Feresten y Barry Marder sobre la creación de las Pop-Tarts.

Te come la tostada

La película está inspirada en uno de sus chistes sobre el escenario y ahora Netflix ha dado luz verde para comenzar la producción la próxima primavera. Seinfeld firmó un lucrativo contrato con Netflix en 2017, donde ha estrenado 'Comedians in Cars Getting Coffee' y los especiales de 'Jerry Before Seinfeld' y '23 Hours to Kill'. Además, Netflix llegó a un acuerdo global para adquirir su serie durante cinco años, emisión que arrancará a finales de este año.

El acuerdo con Jerry Seinfeld es uno más de los recientes acuerdos de la plataforma, que incluyen uno con Amblin y Steven Spielberg o la llegada de dos secuelas de la comedia de misterio de Rian Johnson 'Puñales por la espalda'. Seinfeld explicó los modestos orígenes de la película:

"Durante la pandemia me quedé atrapado en casa viendo un sinfín de caras tristes en la televisión, pensé que este sería un buen momento para hacer algo basado en algo puramente tonto, así que cogí mi parte de Pop-Tart de mi último especial de Netflix y lo convertimos en una comedia gigante y loca".