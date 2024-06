'La loca historia de las galaxias' tendrá secuela 40 años después... cambiando a Rick Moranis por Josh Gad

Cuando 'La loca historia de las galaxias' (más conocida en este mundo globalizada como 'Spaceballs') llegó a los cines en 1987, en un periodo donde creímos que no habría nunca más películas de 'Star Wars', fue un moderado éxito en taquilla que ha ido modelándose como película de culto. Tanto, que en 2013 Rick Moranis salió del anonimato para decir que había propuesto, junto a Mel Brooks, 'Spaceballs III: The Search for Spaceballs II'. A lo largo de los años se ha ido hablando de esta segunda parte sin que nada empezara a moverse realmente. Hasta ahora.

La búsqueda de más dinero

En 2020 fue Bill Pullman el que dijo que todo dependía de Brooks ("Pregúntale si tiene demasiado dinero, por eso no la hace"). Y ahora, por fin, en 2024, según leemos en Variety, MGM (o sea, Amazon, en última instancia) ha decidido seguir adelante con una secuela producida por Brooks y protagonizada por Josh Gad, más conocido por ser la voz de Olaf en 'Frozen'.

El retorno de Cascoscuro y compañía no tendrá tras el guion a aquellos que hicieron magia en los 80, sino al equipo habitual de Benji Samit y Dan Hernández ('Detective Pikachu', 'Tortugas Ninja: Caos mutante') junto al propio Gad. En las labores de dirección estará Josh Greenbaum, autor de 'Vida Perra' y 'Barb y Star van a Vista del Mar'.

De momento se desconoce la trama, si volverá alguno de los actores de la película original (reconozco que con un cameo de Rick Moranis me caería una lagrimita) ni una fecha de estreno aproximada. Para cuando quiera estrenarse estaremos celebrando el 40 aniversario de la película original, y será entonces cuando nos planteemos si realmente es necesario hacer una secuela tardía de absolutamente todo o esta vez, efectivamente, ha valido la pena. Vamos hacia allá a velocidad absurda.

