Lo lograron con 'El eternauta' y ahora se atreven con un absoluto genio de la ciencia ficción para su nueva serie en Netflix

Atención porque si hemos disfrutado de la excelente adaptación de 'El Eternauta', la productora de la serie argentina de ciencia ficción, K&S Films, tiene en su manos la adaptación de otro clásico del género. De una obra nada menos que del maestro que nos trajo 'Blade Runner', 'El hombre en el castillo' y otros: Philip K. Dick.

Netflix ha anunciado que está preparando 'El futuro es nuestro', una miniserie distópica basada en la novela de Dick 'El mundo que Jones creó' (The World Jones Made). Eso sí, como suele pasar con el autor, también se atisban diferencias en la traslación del material original a imágenes.

El mundo de Jonás

De esta manera, la serie nos lleva al año 2047, en un mundo en pleno colapso ecológico y las naciones sudamericanas se han aliado en el FedSur, que aplica medidas extremas para controlar la situación. En este contexto surgirá en internat una voz poderosa, Jonás Flores, capaz de predecir el futuro y que se convertirá en el líder espiritual del continente.

Jonás augura la caída del FedSur y la victoria contra el cambio climático y hará así que la gente se una en masa a su revolución. Por otro lado, tenemos a Hugo Crussí, un policía prófugo por formar parte de la resistencia que buscará el modo de acabar con el tirano, a pesar de que éste puede predecir el futuro.

Como ya habéis podido suponer tenemos unas cuantas diferencias de base, en parte porque Dick escribió la obra en plena época de paranoia nuclear, la radiactividad y el temor por la Tercera Guerra Mundial estaba en auge y eso, claramente, se refleja en la novela publicada en 1956.

Enzo Vogrincic, Emiliano Zurita, Delfina Chaves, Marleyda Soto y Marco Antonio Caponi encabezan el reparto de una serie creada por Mateo Gil ('Los favoritos de Midas'), quien ejerce como showrunner y coguionista junto a Laura Santullo, Camila Brugés Gómez y Kyzza Terrazas. Vicente Amorim, Daniel Rezende y Jesús Braceras se reparten la dirección de los ocho episodios de la miniserie.

