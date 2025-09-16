El mejor personaje de 'El Pingüino' no saldrá en 'The Batman II', y Matt Reeves tiene claro el motivo: "Podría estropearlo todo"

Aunque no hayas visto 'El Pingüino', seguro que has oído hablar de la actuación de Cristin Milioti, que interpreta a la hija de Carmine, Sofía Falcone, que se enfrenta al villano por el control de Gotham. Ha sido tan impresionante que se ha llevado prácticamente todo durante este año, culminando con el premio Emmy a mejor actriz en una miniserie que la ha convertido en un personaje clave del Universo DC de Matt Reeves. Bueno, o eso creíamos.

¡Un bat-enemigo menos!

El director, que por fin está apuntando al rodaje de 'The Batman II' en primavera del año que viene, va dejando pistas sobre lo que veremos... O más bien, sobre lo que no veremos. Es el caso de Milioti, ya que, tal y como leemos en The Wrap, la cosa va por otro lado: "Cristin no sale en esta. Pero eso es porque ya llevábamos el guion muy avanzado cuando empezamos con la serie. Pero veremos, creo que ella es increíble. Lo que hizo en la serie es alucinante".

Me encantaría hacer algo con ella. Pero no está en esta película, simplemente porque ya estábamos metidos en esta historia que pensamos "Ay, jolín, podríamos...", pero podría estropearlo todo, por así decirlo, dado el rumbo que toma la historia y lo que estábamos explorando. Hay algunas cosas en las que pensamos: "Oh, nos encantaría hacer esto", pero en realidad no encajaba.

Aunque, de momento, esto es todo lo que sabemos de 'The Batman II', porque el guion está llevado en la más absoluta seguridad. De hecho, tal y como leemos en Variety, Robert Pattinson ha tenido que leerlo casi como un criminal: "Pusimos en guion en una cámara secreta que literalmente tiene un candado con un código. Pattinson estaba en Nueva York en ese momento, y todo fue altamente seguro. Pero confiamos en Rob, porque es el mejor".

Sí, 'El Pingüino' y 'The Batman II' son productos totalmente distintos, y los fans son conscientes, pero recordemos que en el último episodio el personaje de Milioti recibía una carta de su hermanastra, Selina Kyle, y muchos pensaron que esa era la unión perfecta. Claro, que, según se dice, Zoë Kravitz tampoco saldrá en la secuela del Hombre Murciélago junto a Robert Pattinson, así que cada vez parece más probable que esa subtrama abierta quede flotando en el aire de manera indefinida. No te preocupes, Matt: a estas alturas estamos acostumbrados.

