Michael Caine volverá al cine tras su retiro para aparecer en una secuela totalmente inesperada junto a Vin Diesel

En 2023, Michael Caine anunció que se retiraba a sus 90 años, tras una larguísima carrera que le había valido dos Oscar, entre muchos otros galardones, y el cariño del público y la industria. Poco esperábamos que su retiro durara tan solo dos años y volviera para rodar una película tan aleatoria como 'El último cazador de brujas 2'. En el mundo del cine nunca se sabe.

El motín de Caine

Aunque aún no hay nada cerrado, según Variety, todo apunta a que Caine acabará firmando para volver al papel de Dolan, un sacerdote que asiste a Kaulder, el protagonista interpretado por Vin Diesel, en su lucha. Aunque la original es de 2015 y no fue un bombazo (recaudó 145 millones frente a sus 90 de presupuesto), recibiendo un varapalo crítico de categoría, en Lionsgate han decidido hacerla prioridad gracias a su rendimiento posterior en streaming, y eso ha llevado a este inesperado retorno.

'El último cazador de brujas' era la adaptación de la propia campaña de 'Dungeons & Dragons' de Diesel, rolero de pro, y esta secuela supondría el verdadero final de la carrera de Caine, que ahora es 'La gran escapada', estrenada en 2023. Aunque no lo parezca, el retorno tiene sentido: en el programa Today de BBC Radio 4, Caine afirmó en su momento que "los únicos papeles que me van a dar son viejos, hombres de 90 años, quizá 85, y pensé 'Bueno, podría dejarlo con esta película que tiene críticas fantásticas. ¿Qué voy a hacer que lo supere?'". Y si algo no es este papel, es uno que, a priori, le darías a un hombre de 92 años.

Además, hay que tener en cuenta que Diesel y Caine son muy amigos, tal y como escribió en sus memorias, 'Don't look back, you'll trip over': "Vin es especial, amo a Vin. Nos conocimos en una cena hace como treinta años. Le saludé de manera instintiva con un abrazo y le dije a toda la habitación '¡Este es mi hijo!'. A veces sientes una conexión. Me gustó el tío de manera inmediata, tiene un gran corazón. Hemos sido buenos amigos desde entonces". ¿Y qué mejor manera de demostrar la amistad que matando brujas juntos?

