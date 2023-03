"No queremos tener ningunas esposas puestas": la nueva 'Hellboy' encuentra a su protagonista en 'Deadpool 2' y su director confirma que tendrá una calificación para adultos

Hace un par de semanas os contaba que la gente de Millennium Media había decidido pasar página y ponerse a trabajar en un nuevo reboot de 'Hellboy'. Este estará capitaneado por Brian Taylor, responsable de las dos delirantes 'Crank', 'Gamer' y la recomendable 'Mamá y papá' y supondrá el inicio de una nueva saga que arrancará adaptando la historia de 'El Hombre Retorcido'.

Habemus Hellboy

Cuando se anunció la puesta en marcha del proyecto aún no sabíamos quién sería el encargado de vestir la gabardina del medio demonio de Mike Mignola después de los notables trabajos de Ron Perlman y David Harbour. Pues bien, el misterio ya ha sido resuelto, y puede que os deje algo indiferentes el nombre del elegido: Jack Kesy.

Si te has quedado igual al leerlo, no te culpo, ya que el fichaje ha optado por un perfil medio de esos que pueden dar sorpresas inesperadas. No obstante, para más detalles, cabe destacar que Kesy interpretó a Black Tom en 'Deadpool 2' y ha participado en producciones como 'Sin remordimientos', 'El justiciero', '12 valientes', 'Los vigilantes de la playa' o la catódica 'The Strain'.

Además de la confirmación del primer nombre del reparto de 'Hellboy', hemos conocido nuevos detalles sobre la producción a través de su propio director, que habló con el medio Collider, entre otras cosas, de la calificación R del largometraje. Esperemos que en esta ocasión no llegue podada a nuestras salas de cine como ocurrió en 2019.

"Hice un pitch de una película de folk horror calificada R, y el equipo de Millenium no ha hecho más que apoyarme. Hemos mantenido una conversación sobre, ya sabes, no sirve de nada hacer algo R sólo porque sea R. Para que sea R tenemos que añadir A, B y C. Pero este material original es oscuro, terrorífico, violento y adulto. Así que para aprovecharlo no queremos tener ningunas esposas puestas".

Taylor, además, ha subrayado su intención de ser lo más fiel posible al material original.

"Empezamos con una versión de Mike [Mignola, creador de 'Hellboy'] y Chris Golden. Curiosamente, mucho de lo que estoy haciendo es intentar acercarlo más al cómic original de lo que lo hicieron ellos. Un cómic nunca se traducirá directamente a la pantalla, pero te puedo decir que mi intención con la película es honrar y traer a la vida los cómics originales".

También ha dejado caer que la nueva 'Hellboy' se acercará más al procedimental de investigación que al blockbuster de superhéroes al uso, y ha defendido la oportunidad de contar con una versión más joven del personaje.

"Algunos de los cómics que hizo Mike [Mignola] por aquél entonces tenían tonos muy diferentes. Más austeros y malvados, aterradores, folk horror. Un Hellboy más joven deambulando por los rincones oscuros del mundo... Investigador paranormal... El Hombre Retorcido en particular es un cómic muy icónico. Es mi versión favorita del personaje. Así que, para mí, el atractivo de este es volver a eso y hacer un reinicio real, lo cual nos da una versión de Hellboy que no creo que hayamos visto aún".

No sé a vosotros, pero lo que voy leyendo me está dando las suficientes buenas vibraciones como para estar deseando contar con una fecha de estreno que marcar en el calendario. Por el momento, a falta de ella, os dejo con la breve sinopsis que ha trascendido.

"Atrapados en los Apalaches rurales en 1950, Hellboy y un agente novato del AIDP descubren una pequeña comunidad dominada por las brujas y controlada por un demonio local con una turbadora conexión con el pasado de Hellboy: el Hombre Retorcido".