El reboot de 'Resident Evil' estará escrito y dirigido por el responsable de 'Los Extraños: cacería nocturna'

Cansados ya de la misma historia (y la misma película) una y otra vez desde que a principios de los dos mil Paul W.S. Anderson empezara a contar la historia de la Alice de Milla Jovovich, es una buena noticia que 'Resident Evil', la saga más icónica de Capcom, resucite en el cine con nuevas energías e ideas.

Este muerto está muy vivo

Con media docena de películas en las estanterías, Constantin Film ha dado todo lo que ha podido con la franquicia 'Resident Evil' de 2002 a 2016. Por supuesto, la propiedad todavía vale dinero, y la franquicia de videojuegos también ha renovado su estilo, así que eso significa que es hora de un reinicio.

Un nuevo director y un nuevo reparto se incorporarán a la saga, y hoy fuentes oficiales han confirmado que el director de (la floja) 'A 47 metros' y (la estupenda) 'Los extraños: cacería mortal', el emergente Johannes Roberts, escribirá y dirigirá la película a partir de 2019.

La reactivación de la franquicia ha sido una prioridad absoluta para Constantin desde mayo de 2017, cuando se anunció el reboot. La franquicia ha sumado más de mil millones en todo el mundo hasta la fecha y es de lejos la serie de películas con mayor recaudación basada en un videojuego.

Roberts está trabajando actualmente en '47 Meters Down: The Next Chapter' y pronto se pondrá manos a la obra. ¿Modernizará la franquicia en la misma medida que han hecho los videojuegos? Veremos.