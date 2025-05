98 días después, 'El abismo secreto' ha sido destronada por una película de aventuras y fantasía con un reparto estelar

El reinado de 'El abismo secreto' como la película número 1 de Apple TV+ ha llegado a su final después de 98 días. Finalmente, la película de ciencia ficción protagonizada por Miles Teller y Anya Taylor-Joy ha tenido que ceder ante el empuje de una película de aventuras repleta de estrellas: 'La fuente de la eterna juventud'.

Lo cierto es que ese largo reinado de 'El abismo secreto' tiene un importante pero, y es que la plataforma no había estrenado ninguna otra película original en todo este tiempo. Eso le ha hecho mucho más fácil mantenerse en lo más alto, pero la llegada de la nueva película de Guy Ritchie ha hecho que eso cambie. No obstante, 'La fuente de la eterna juventud' debería aguantar menos en el número 1, pues Apple estrena el próximo 13 de junio 'Echo Valley', un thriller encabezado por Julianne Moore y Sydney Sweeney.

Volviendo a 'La fuente de la eterna juventud', el nuevo trabajo del director de 'Snatch' ha alcanzado el número 1 en 99 países. Según reporta Flixpatrol, no hay ni un territorio en el que esté disponible la plataforma en el que no esté en lo más alto. Me da que su llamativo reparto también ha tenido mucho que ver, pues en ella participan John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González, Domhall Gleeson, Stanley Tucci o Carmen Ejogo.

No está gustando

Eso sí, 'La fuente de la eterna juventud' no está gustando demasiado. Por ejemplo, la crítica profesional apenas le da un 36% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, donde el público tampoco ha quedado muy impresionado, pues esa cifra se eleva apenas al 42%. Algo mejor le va en IMDb con una nota media de 5,8, quedándose en un 5,1 en Filmaffinity y un 2,43 sobre 5 en Letterboxd.

Por mi parte tampoco quedé muy satisfecho con el resultado, ya es que es un flojo intento de canalizar la energía de la saga Indiana Jones a la que le falta naturalidad. Hay hasta alguna escena en la que Portman está tan mal que cuesta creer que le diesen el visto bueno. Espero que ella y todos los implicados cobrasen un buen cheque, pero los espectadores poco tenemos aquí para rascar.

