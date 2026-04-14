¡Tendremos película de 'Bloodborne'! Sony acaba de prometer que será para mayores de 18 años y tendrá la misma violencia y gore que el juego

Es difícil, cuando todo parece ya inventado, que vivamos el nacimiento de un nuevo género de videojuegos, pero cuando Hidetaka Miyazaki se sacó de la manga 'Dark Souls' en 2011 (heredero de su 'Demon's Souls'), también lo hizo una nueva manera de entender los videojuegos con los soulslike. O sea, juegos terriblemente complicados ambientados en mundos gigantescos con enemigos a cada cual más peligroso y difícil de matar. Ahora, uno de sus títulos fundacionales, 'Bloodborne', va a pasar de la consola al cine, y la mejor parte es que no tendrás que morir una y otra vez para ver cómo continúa.

You died

En la CinemaCon que se está celebrando estos días en Las Vegas, Sony ha desvelado que está preparando una adaptación para mayores de 18 años de 'Bloodborne' donde no van a relajar la sangre, la matanza y la violencia del juego original de PlayStation. De hecho, tal y como informa Variety, el presidente de Sony Pictures, Sanford Panitch, ya ha anunciado que el juego será "muy fiel" al gore pesadillesco del juego original.

Tras la película no estará un director de prestigio, sino JackSepticEye, un youtuber y gamer cuyo nombre real es Seán McLoughlin, que ha hecho varios vídeos jugando a 'Bloodborne' con millones de visionados. De hecho, lo ha calificado como su juego favorito: tiene sentido que Sony, en lugar de hacer experimentos cinematográficos, vaya directamente a la fuente. Pocos conocen el juego mejor que McLoughlin, que ya tiene una base de fans y a priori no va a meter la pata al adaptarlo.

En pleno auge de las películas y series basadas en videojuegos, Sony no se iba a quedar atrás (para algo son los dueños y creadores de PlayStation), y ya preparan 'Helldivers', 'Horizon Zero Dawn', 'Days Gone', 'Ghost of Tsushima', 'Gravity Rush' o 'Uncharted 2', además de 'God of war'. Vamos, que vamos a tener píxeles cinematográficos hasta hartarnos.

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