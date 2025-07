'The Batman 2' volverá a apostar por el realismo. Su director confirma que la secuela será "una historia épica sobre una corrupción más profunda"

Desde hace un par de años, quienes me rodean han tenido que soportarme elogiando la 'The Batman' de Matt Reeves a la primera de cambio y día sí, día también. La aproximación del cineasta al universo del superhéroe de DC me parece, simple y llanamente la mejor estrenada hasta la fecha, con toda la esencia detectivesca que ha caracterizado al Cruzado Enmascarado desde sus inicios, con una atmósfera excelente y con una dirección de fotografía deslumbrante marca de la casa Greig Fraser.

100% Batman, 0% fantástico

Sabiendo esto, y agradeciendo la existencia de 'El Pingüino', que me ha ayudado a calmar el ansia considerablemente, es comprensible que esté esperando como agua de mayo una 'The Batman: Parte II' que se está haciendo muchísimo de rogar. Y es que parecía que Reeves y el coguionista Mattson Tomlin —'BRZRKR'— no iban a terminar de escribir el liberto nunca, pero ahora que lo han rematado y lo han entregado, el tren del hype se ha descontrolado del todo.

Del proyecto sabemos muy, pero que muy poco. Una de las cosas que han trascendido es que a James Gunn, mandamás de la nueva y flamante DC Studios, le ha gustado lo que ha leído; la otra, gracias a una entrevista de Reeves con SFX Magazine es que, tal y como ocurrió con la cinta original, esta continuación se mantendrá "con los pies en la tierra" y que los personajes "nunca se volverán completamente fantásticos".

Además, el realizador ha subrayado que, lejos de perderse en los terrenos de la ciencia ficción que tantas veces se han explorado en la bibliografía de Batman, la cinta “Va a profundizar en una historia épica sobre una corrupción más profunda, y se adentra en lugares que [Batman] ni siquiera podía anticipar en la primera". Lugares que estarán dominados por un surtido de villanos que también tendrán una representación terrenal.

“Lo importante para mí era encontrar una forma de tomar estos iconos pop, estos personajes míticos que todo el mundo conoce, y traducirlos de modo que Gotham parezca un lugar dentro de nuestro mundo… La idea es que se sienta muy realista”.

Con 'The Batman', la labor de Matt Reeves en este sentido fue relativamente sencilla al centrar al nutrido grupo de antagonistas en personas de carne y hueso con motivaciones de lo más mundanas. La cosa estará más complicada de confirmarse los rumores —o más bien deseos de muchos— de que la 'Parte II' será una adaptación del magnífico arco del Tribunal de los Búhos de Scott Snyder y Greg Capullo o de apostar por Mr. Freeze, Killer Croc o algún otro criminal más ligado a lo estrictamente fantástico.

Sea como fuere, y con no pocas dudas sobre la mesa —¿volverá el Joker de Barry Keoghan?—, 'The Batman: Parte II', que volverá a tener a Robert Pattinson a la cabeza de su reparto, con Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Colin Farrel y Andy Serkis como potenciales retornos aún por confirmar, llegará a nuestras salas de cine el 1 de octubre de 2027.

Por el momento, podemos esperar sentados, pero ni todos estos meses por delante serán capaces de rebajar mis expectativas hacia el proyecto.

