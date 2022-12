La isla de las tentaciones 5: Samuel y Tania acaban convertidos en un mar de lágrimas en su última hoguera

Tania y Samuel es la pareja de esta edición de 'La isla de las tentaciones' que más ha exagerado su dolor, su amor, su relación, su ruptura. Ella tiró su anillo a la piscina diciendo que ya no estaba casada mientras estaba en una relación casi de novios con Hugo, él se acostó con una soltera como venganza después de mucho llorar en las hogueras. Ella le echaba la culpa de todo a él. Él le echaba la culpa de todo a ella. La hoguera final entre ambos ha sido, obviamente, una telenovela en quince minutos (cuarenta y cinco con anuncios).

Los amantes de Teruel

Nada más encontrarse en la hoguera, Tania y Samuel han empezado a ser auténticas ametralladoras verbales, reprochándose una y otra vez lo que han hecho: "Has estado con Hugo como si fuerais novios", le ha reprochado él entre lágrimas. "No tienes vergüenza, lo hiciste con ella en la cama", le ha replicado su novia. Y ahí ha estado el quid del asunto, en dos visiones completamente distintas de ver el amor y el sexo.

Para Tania, es peor el sexo de calentón que el sentir algo por alguien, porque cree que lo suyo ha sido absolutamente auténtico y no ha acabado en la cama por respeto a su novio. Para Samuel, es peor tener sentimientos hacia otra persona que el sexo de una noche porque haces más daño a la otra persona, mientras que esa noche de pasión no significa nada. Y en esto han consistido los siguientes minutos: en echarse a la cara lo mismo una y otra vez sin hacer el esfuerzo de entenderse.

Tania ha mantenido que lo suyo ha sido bonito, mientras que Samuel insistía en que el gesto de tirar el anillo a la piscina y decir "Estoy divorciada", por lo que sea, le hizo un daño innecesario. Y después de decirse las cosas a la cara (desde "Yo por él siento asco y decepción" hasta "Me acosté con otra porque tú ya tenías otra vida") y ver sus imágenes, ha llegado el momento de poner las cosas en claro, en el mejor lugar posible para hacerlo: en caliente y rodeados de cámaras.

Tania continuaba con la metralleta de reproches: que si nos queremos muy mal, que si él no está enamorado... Finalmente, en el momento de reconocer cómo quieren irse de la isla, Samuel no pudo resistirse y admitió que ella le rompe todos los esquemas y tiene que irse acompañado por su pareja. Para saber lo que opina la susodicha habrá que esperar a la -por fin- última semana. Si tengo que apostar a si siguen juntos ahora mismo, iría con todo al "No", la verdad.