De pianos tocados a codos rozados: 'Love Island 2' llega a su final con las 5 parejas que han aguantado los desafíos amorosos del reality de Cristina Pedroche

Pues hasta aquí ha llegado la cosa. Los participantes de 'Love island 2' no van a salir del reality de Neox convertidos en famosos, pero con suerte alguno habrá encontrado el amor, ni que sea por estadística. En esta temporada, el reality ha mostrado una nueva mecánica que le ha dado la vuelta a todo (y que han importado de la tercera temporada de la versión de Reino Unido, donde es el éxito que no es aquí). Quedan cinco parejas y solo una puede ser la ganadora, pero si quieres ver la final mañana 30 de junio y ponerte al día te vamos a contar, a grosso modo, lo que ha pasado por ahora en esta isla destinada al amor. No, la de 'La isla de las tentaciones' no. La de 'Adán y Eva' tampoco. Ni la de 'Supervivientes'. La otra isla.

Casa Amor, el nuevo giro

Seguir el conglomerado de citas, parejas y amores que ha habido en 'Love island 2' es casi tan difícil como explicarle 'Juego de tronos' a alguien que nunca ha visto un episodio, así que vamos a quedarnos con la recta final. Y es que cuando parecía que ya estaba todo el pescado vendido y quedaban cinco parejas supervivientes a la masacre del público, el programa introdujo un nuevo giro: Casa Amor.

¿Y en qué consistía el asunto? Las cinco parejas se rompieron durante una semana y aparecieron otros diez solteros y solteras que quisieron darle un vuelco al juego. Aquellos que no estaban muy convencidos con su relación podrían cambiarse después de unos días o confiar en sus primeros instintos. Antes de que os llevéis las manos a la cabeza, pensad que no es tan diferente de un sábado por la noche con quince años.

Rafa, en particular, se marchó a Casa Amor con miedo de perder a Lara, pero poco duró la cosa, porque se lió con otra soltera, Mirella. Y a partir de ahí, el caos. Mirella lo contó todo y Rafa lo negó ante la sorpresa del resto de concursantes. Lara decidió escogerle de nuevo a la hora de volver a escoger pareja, aunque a ella le gustaba Rubén, uno de los nuevos solteros de su Casa Amor. ¿Seguís más o menos cómo va la cosa? Bueno, pues aquí empieza el caos.

El botón rojo

Rafa protagonizó una bronca con Lara en cuanto volvió a ser su pareja, como protagonizando un anuncio de "Amiga, date cuenta", y Rubén se emparejó con Ariadna. No por gusto, sino por expulsar así a Mirella y dar una reprimenda a Rafa. Sabiendo todo lo que había pasado, Rubén pulsó el botón rojo para enfrentarse a Rafa porque le consideraba mala persona y quería proteger a Lara. La concursante confrontó a Rafa, preguntándole si había tenido algo con Mirella, y él no paró de negarlo hasta que el 91% de los votos le echaron a la calle, momento en el que Rubén vio una oportunidad de oro para lanzarse a por Lara.

Las buenas noticias de este embrollo son que Lara y Rubén han protagonizado ya sus primeros escarceos y que Rafa y Mirella están a gusto fuera de la isla. Sin un duro, eso sí. Pero aunque Rafa y Lara no cambiaron de pareja durante 'Love island', el que sí lo hizo fue Carlos, que dejó a Carmen para irse con Katherine. Carmen, después, se fue primero con Juanvi y después con Andy antes de ser expulsada. Finalmente, Paola se quedó de rebote con Eder tras la expulsión de Gabriel. Ya os he dicho que esto no es tan fácil como parece.

¿Os parece un lío? No es para menos: después de casi un mes en la casa, ha habido más intercambio de babas que en la escena de la orgía de 'The boys'. Pero son cinco las parejas que han llegado al final y por las que puedes votar.

Las parejas finales

Por un lado, Yaiza y Luis, que se juntaron el día 4 y desde entonces no se han separado. Un mes juntos en esta isla es poco más o menos lo mismo que sesenta años de relación fuera. De hecho, Luis hasta ha conocido a la madre de Yaiza y le ha dado su bendición. Vamos, que lo mismo en el último programa se piden matrimonio después de ganar para solaz de Cristina Pedroche, que es posible que al fin consiga un titular por el programa.

Por otro, Paola y Eder. Eder es el tercer soltero de Paola, pero, siendo justos, le conoció en Casa Amor, como ya hemos dicho, y desde entonces han estado juntos. Aunque ambos han conocido a la familia del otro, son un tren de discusiones que podrían protagonizar perfectamente 'Toxic island'.

En tercer lugar, Carlos y Katherine, que se arrejuntaron tras Casa Amor y que han pasado bastante desapercibidos. De hecho, Kathe le pide más amor que pasión y él no sabe de qué está hablando. ¿Amor? ¿Cariño? ¿En un reality de citas? ¿Qué querrá decirme exactamente?

Si me preguntas: Kathe debe dejar a Carlos e irse con el hermano. #LoveIsland28Jun — Rotundo condenamente (@Doprirpod) June 28, 2022

También están por ahí Ruth y Alberto. Alberto estuvo antes con Mika, Dei, Yaiza y Aurora (literalmente media isla) pero se quedó con Ruth después de esa semana juntos en Casa Amor, tirando a Mika a los brazos de Andy (y de la expulsión). Ambos hacen planes para el futuro pero, eso también hay que decirlo, solo se han dado besitos, y no tiene pinta de que la cosa vaya a cambiar en el futuro cercano. También influye que Alberto sea más soso que un arroz sin sal.

Cita 374 de Alberto: He rozado una teta con el codo, pero de momento quiero ir despacio... #LoveIsland21Jun pic.twitter.com/VeYqBBZjZr — Irene Garcia (@IreneCarbonell) June 21, 2022

Finalmente, Lara y Rubén, que llevan menos de una semana juntos pero en la que él ya ha aprovechado para tocar el piano delante de ella y ha prometido que se mudará donde ella esté para no perderla. No es por ser cínico, pero hay 25000 euros en juego.

Esto es lo que hay: después de muchos besos, gritos, dimes y diretes, 'Love Island 2' se acaba mañana mismo. La audiencia se ha levantado ligeramente respecto a la primera temporada, así que quién sabe, ¿es posible que el premio de los fans sea ver a Pedroche una tercera vez presentando el reality?