La doble expulsión de 'GH Dúo' deja a José María Almonguera a las puertas de la final y le reconcilia con Carmen Borrego. "Me siento orgullosa"

Mediaset tiene su propio ecosistema de famosos, con dramas tan solo comprensibles para quien se meta hasta el cuello en él. En la doble expulsión de 'GH Dúo', jugó esa carta cuando eliminaron a Romina Malaspina y José María Almonguera, para orquestar la reconciliación del segundo con Carmen Borrego.

Doble expulsión

La gala del jueves de 'GH Dúo' cumplió su palabra con la doble expulsión. El primer expulsado fue José María Almonguera, que perdió frente a Maica Benedicto y Óscar Landa:

"Me lo imaginaba, realmente. Al final, en positivo, yo no creo que tenga tanta gente fanática, por así decirlo. Así es el juego, he llegado más lejos de lo que jamás hubiera esperado, he conocido gente maravillosa y con eso me quedo. Estoy encantado de haber estado aquí, de haber demostrado quién soy, mis valores" se despidió.

La segunda expulsada fue Romina Malaspina, mientras que Sergio Aguilera se salvaba: "No pasa nada, siento que gané. Estoy muy feliz y agradecida de haber llegado hasta acá. Un pedazo de mi corazón se queda en España para siempre" fueron las últimas palabras de Romina. Eso deja a Marieta, Maica, Óscar y Sergio como últimos cuatro finalistas.

El circo de Carmen Borrego

Cuando José María acudió al plató, Carlos Sobera le dio la notica de que su madre quería reencontrarse con él. Aunque en un principio dijo que no quería entrar, finalmente el presentador anunció: "Por fin, después de un año y medio sin hacerlo, esta noche sí va a abrazar a su madre". Así pues, Carmen Borrego apareció y dieron un primer paso a esa reconciliación con un abrazo.

"Yo creo que tu educación, tu nobleza, tu forma de ser, tu autocontrol… Creo que no hay ningún compañero que no pueda decir cosas buenas de ti. (...) Me siento muy orgullosa como madre" le dijo ella. "Esta templanza y esta educación es gracias a ti y a mi padre. Ahí dentro me acordaba de vuestras palabras. Y sobre todo, en darle un ejemplo a mi hijo" le correspondió él.

