Mediaset ha encontrado cómo dar otra vuelta de tuerca a 'Gran Hermano': hacer un 'Gran Hermano' previo

Puede que haya sido el peor agosto posible para Telecinco, pero desde Mediaset no se dan por vencido con uno de sus formatos estrella. En la presentación de novedades de la evolución de MiTele, Mediaset Infinity, en el marco del FesTVal, el grupo televisivo ha anunciado algo nunca visto en el cuarto de siglo que llevamos con 'Gran Hermano'.

Y es que desde hace años Mediaset está intentando que el reality remonte el vuelo definitivamente después del descanso semiforzado (por el caso Carlota) que se tomaron y un regreso demasiado discreto (no llegaron al millón de espectadores de media). La idea estrella con la que han topado es aprovechar esta remozada plataforma para mostrar el secreto mejor guardado del concurso: los castings.

Pequeño Hermano

Para ello van a emitir una suerte de "previa" o preliminar de 'Gran Hermano' titulado 'Uno de GH'. Presentado por Nagore Robles, las cámaras se colarán en una casa en la que convivirán un grupo de aspirantes a ser uno de los concursantes de la próxima edición del reality. Con señal 24 horas, dos galas semanales, colaboradores, exconcursantes, resúmenes diarios, votaciones del público y toda la pesca.

«Nunca antes en la historia de 'GH' se había emitido un casting», proclama Juan Baixeras, director de Canales Digitales de Mediaset. Diría que por algo sería, porque desde luego no deben ser tan vistosos como los de realities como 'Operación Triunfo'. Independientemente de eso, este programa se podrá ver en Mediaset Infinity tanto en la modalidad de pago como en abierto con anuncios.

Pero esta vuelta de tuerca en la que se hace un reality igual para entrar en otro reality vendrá acompañado de otro programa: 'Gran Hermano: La mudanza' en el que se recordará y nos despediremos de la mítica casa de Guadalix de la Sierra. Recordemos que en esta edición tenemos cambio de hogar. A ver si con eso logran remontar el vuelo.

